국민 절반 “주식양도세 50억원 기준 유지하라”… 코스피5000 달성엔 회의적

국민 절반 가까이가 주식 양도소득세 부과 대상인 대주주 기준을 현행 50억원으로 유지해야 한다고 생각하는 것으로 5일 나타났다. 반면 이재명정부의 핵심 공약인 코스피 5000포인트 달성에 대해서는 회의적 시각이 우세했다.

한국갤럽이 지난 2~4일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면, 주식 양도소득세 부과 대상과 관련해 ‘종목당 50억원 이상 현행 유지’라고 답한 응답자가 47%로 ‘종목당 10억원 이상으로 기준 변경’(27%)을 크게 앞섰다. 26%는 의견을 유보했다.

특히 실제 주식을 보유한 투자자들의 현행 유지 선호도는 더욱 뚜렷했다. 주식 보유자 중 64%가 50억원 기준 유지를 원했고, 10억원 하향 조정을 지지한 비율은 26%에 그쳤다. 주식을 보유하지 않은 응답자들은 현행과 변경안에 각각 30% 내외로 비슷하게 나뉘었다.

현 정부가 세수 부족 등을 이유로 검토하고 있는 대주주 기준 하향 조정이 증시에 미칠 영향에 대해서는 40%가 ‘부정적 영향을 줄 것’이라고 전망했다. ‘긍정적 영향’이라고 본 응답자는 20%에 불과했다. 주식 보유자들의 부정적 전망은 54%로 더욱 높았다.

이재명정부의 핵심 공약인 코스피 5000포인트 달성 가능성에 대해서는 국민들이 회의적인 시각을 보였다. 이번 정부 임기 내 코스피 5000 달성이 ‘가능하지 않을 것’이라고 답한 응답자가 50%로 ‘가능할 것’(27%)의 거의 두 배에 달했다.

특히 정치적 성향에 따라 코스피 5000 달성 전망이 극명하게 갈렸다. 진보층은 절반 가까이가 달성 가능하다고 봤지만, 중도층과 보수층에서는 10명 중 7명이 불가능하다고 답했다.

투자처 선호도 조사에서는 ‘미국 등 해외 주식’(56%)이 ‘국내 주식’(21%)을 압도했다. 특히 20·30대는 80% 내외가 해외 주식 투자를 더 유리하다고 봤다. 코스피 5000 달성이 가능하다고 본 응답자들조차 유리한 투자처로 국내(45%)와 해외(40%)를 비슷하게 선택했다.

조사 결과 현재 주식을 보유하고 있다고 답한 응답자는 47%였다. 이는 ETF, 펀드 등 간접투자를 포함한 수치로, 생활수준이 높을수록, 30~50대 연령층에서 주식 보유 비율이 높았다.

조사 개요 조사기간: 2025년 9월 2~4일 표본추출: 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출 응답방식: 전화조사원 인터뷰(CATI) 조사대상: 전국 만 18세 이상 1002명 표본오차: ±3.1%포인트(95% 신뢰수준) 접촉률: 43.3%(전체 투입 유효 번호 대비 통화 연결) 응답률: 12.1%(총통화 8277명 중 1002명 응답 완료) 의뢰처: 한국갤럽 자체 조사

