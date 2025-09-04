낭만으로 물든 '레트로 맛집 타이완' 2025 대만 관광 로드쇼 개최

100년의 시간이 공존하는 타이완의 낭만 가득한 감성을 한 자리에서 경험할 수 있는 특별한 행사가 열린다. 타이완관광청은 오는 9월 13일(토)부터 14일(일)까지 대구와 부산에서 레트로 맛집 타이완이라는 컨셉으로 2025 타이완 관광로드쇼 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 단순히 관광 홍보를 넘어서 몰입형 문화 체험을 할 수 있는 공간으로써 1970-80년대 대만 찻집 문화를 현대적으로 재해석하여 방문객들에게 대만 여행이 줄 수 있는 특별한 경험들과 대만의 미식을 체험해 볼 수 있으며 타이완 현지 여행업체와 전문가가 추천하는 코스부터 숨은 명소까지 알찬 정보를 소개받을 수 있는 맞춤형 상담 공간이 마련되어 있어 다양한 여행 정보를 얻을 수 있다고 한다.

이번 행사에서 다양한 타이완 음식을 경험해 볼 수 있는 낭만 타이완 상회 및 현지인들로 구성된 전통 기예와 현대적 퍼포먼스 공연, 그리고 생동감 넘치는 연주 공연 등을 감상할 수 있으며, 타이완의 맛과 멋을 담은 한정판 굿즈 컬렉션을 경품으로 증정하는 SNS 인증 및 설문조사 이벤트도 함께 진행 예정이라고 밝혔다.

이외에도 오감을 자극하는 1980 타이완 찻집, 타이완 전통문화를 직접 손으로 만들어 보는 타이완 수제 공방, 타이완 추천 관광지역 13곳과 함께 점괘를 확인할 수 있는 체험 등 단순한 체험을 넘어, 타이완의 정체성을 담은 부스들을 경험할 수 있는 스탬프 투어 이벤트도 마련되어 있다고 한다.

복고풍 찻집에서 즐기는 여유와 타이완식 낭만 가득한 티타임과 함께 로맨틱한 타이완의 여행의 매력을 직접 만나볼 수 있으며, 본 행사는 전 연령층 모두 자유롭게 방문, 체험할 수 있으며, 별도의 입장료 및 참가비 없이 전면 무료로 진행된다.

보다 자세한 행사 정보 및 일정은 타이완관광청 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

