“아메리카노 대신 맥주에 ‘이것’ 넣어 마셔요”…Z세대 사이에서 유행이라는 ‘이 문화’

각자의 취향과 개성을 중시하는 Z세대(90년대 중반에서 2010년대 초반 출생) 사이에서 맥주에 얼음을 넣어 즐기는 문화가 유행하고 있다. 전통적인 미식 관점과 충돌하면서 “맥주를 가장 청량하게 즐기는 방법”이라는 의견과 “맥주 거품을 희석한다”는 반응이 엇갈리고 있다.

최근 틱톡을 중심으로 한 사회관계망서비스(SNS)에서 맥주에 얼음을 넣어 마시는 ‘콜드 원(Cold One)’ 문화가 인기를 끌고 있다. 클립아트코리아 제공

지난달 28일(현지시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면 최근 틱톡을 중심으로 한 사회관계망서비스(SNS)에서 맥주에 얼음을 넣어 마시는 ‘콜드 원(Cold One)’ 문화가 인기를 끌고 있다. 한 인플루언서는 자신의 SNS에 “맥주를 마시는 가장 상쾌한 방법”이라며 멕시코식 라거와 라임 주스로 만든 칵테일을 준비, 얼음을 몇 개 넣는 장면을 공개하기도 했다. 이외에도 SNS에는 다양한 종류의 맥주에 얼음을 넣어 ‘온 더 록’으로 마시는 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다.

이런 트렌드는 해외 젊은 층을 중심으로 확산하고 있다. 데일리메일이 인용한 LG전자 영국 소비자 조사에 따르면, 18~35세 응답자 중 33%가량은 맥주에 얼음을 넣어 마신다고 답했다. 3명 중 1명이 즐기고 있는 셈이다. 35세 미만의 응답자의 20%는 맥주와 와인에 얼음을 넣는 이유에 대해 ‘상쾌하기 때문’이라고 말했다.

반면 전통적인 맥주 애호가들은 반발하고 있다. SNS에는 “제발 맥주에 얼음 넣지 말자”, “먹어봤는데 싱거워서 맛 없다”, “얼음이 녹으면 물이 된다. 맥주에 왜 물을 타서 마시냐” 등의 반응을 보였다.

실제로 독일이나 미국 등 맥주 생산 중심국에서는 맥주에 얼음을 넣는 것이 금기처럼 여겨지기도 한다. 조사 결과, 응답자의 44%가 라거에 얼음을 넣는 사람들을 ‘무지하다’고 평가했다.

반면 태국 등 동남아시아에서는 맥주에 얼음을 넣어 즐기는 광경을 흔히 목격할 수 있다. 뉴욕의 미슐랭 스타 셰프 데이비드 장 역시 맥주와 와인에 얼음을 넣는 것을 지지했다. 그는 “얼음을 넣은 술은 맛있다”며 “사람들이 이를 꺼리는 이유는 단지 ‘요리적 속물근성’ 때문”이라고 지적했다.

이에 대해 국내 맥주 브랜드 한 관계자는 “과거 동남아에서 ‘콜드 원’ 문화가 발달한 것은 냉장 시설 때문”이라며 “냉장 보관한 맥주를 제공하는 우리나라와 달리, 이들 나라에선 상온에 보관한 맥주를 얼음잔과 함께 제공하는 것이 일반적이다”고 설명했다.

또 다른 관계자는 “맥주의 청량감을 극대화하는 온도는 4~7도 정도로, 냉장실에서 적당히 식힌 정도”라며 “얼음이 녹으면 술과 희석돼 기존의 맥주 맛과 달라지거나 거품이 빨리 사라져 ‘김빠진 맥주’를 먹게 될 수 있다’고 말했다. 다만 “최근에는 자신만의 취향대로 즐기는 음주 문화가 확산하고 있고, 더운 여름철 순간적으로 차갑게 즐기기에는 좋은 방법이라고 본다”고 덧붙였다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]