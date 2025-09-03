배드민턴 명문 도시 충남 당진시 첫 전국대회 개최

충남 당진시(시장 오성환)는 오는 6일과 7일 이틀간 당진실내체육관에서 ‘제1회 당진해나루배 전국 배드민턴 대회’를 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 대회는 전국 각지에서 2000여명의 선수가 참가를 희망해 조기 신청 마감이 될 정도로 동호인들의 큰 호응을 받고 있다.

혼합복식·남성복식·여성복식 경기가 진행될 예정이다. 다양한 연령대의 동호인들이 각자의 기량을 겨루며 당진 생활체육에 활력을 불어넣을 것으로 보인다.

당진해나루배 전국 배드민턴 대회 홍보 포스터.

당진시 배드민턴협회 김용성 회장은 “이번 대회는 당진에서 처음 개최하는 전국 단위 배드민턴 대회임에도 불구하고 예상보다 많은 분들이 참가 신청을 해주셔서 매우 기쁘다”면서 “전국의 배드민턴 동호인들이 모여 땀과 열정을 나누는 이번 대회가 지역경제에도 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.

당진시에서는 현재 23개 배드민턴 클럽에서 약 1500명의 동호인이 활동하고 있다. 당진초등학교 선수단은 2024년까지 전국대회 단체전에서 13연패라는 한국 신기록을 달성하는 등 각종 배드민턴 대회에서 우수한 성과를 거두며 배드민턴 명문 도시로서의 위상을 뽐내고 있다.

당진=김정모 기자 race1212@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]