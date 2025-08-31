‘14일간의 열전’ 2025 STAY영덕 추계 중등 축구대회 성료

전국 중등 축구 유망주들이 기량을 겨룬 ‘2025 STAY 영덕 추계 중등 축구대회’가 지난 27일을 끝으로 14일간의 열전에 막을 내렸다.

대한축구협회(KFA)가 주최하고 경북도축구협회, 영덕군축구협회, 영덕군체육회가 공동 주관한 이번 대회는 전국 129개 팀(U15 64개 팀, U14 65개 팀)이 참가해 수준 높은 경기력을 선보여 미래 한국 축구의 가능성을 확인시켜 줬다.

‘2025 STAY영덕 추계 중등 축구대회’ U15백호그룹 우승팀 전북완주FC가 기념촬영을 하고 있다. 영덕군 제공

이번 대회의 각 그룹 우승팀과 준우승팀은 △U15 청룡그룹 전남순천FC, 경북안동중 △U15 백호그룹 전북완주FC, 경북강구중 △U14 청룡그룹 전북완주FC, 서울LEO FC △U14 백호그룹 부산기장중SCU, 전남순천FC로 결정됐다.

특히 전북완주FC는 U15 백호그룹과 U14 청룡그룹에서 모두 우승을 차지해 두 연령대에서 뛰어난 저력을 과시했다.

영덕군은 이번 대회를 성공적으로 개최하기 위해 종합상황실 운영, 경기장별 맞춤형 안전관리, 의료 인력 항시 배치 등 철저하고 노련한 관리와 운영을 보여줘 14일의 적지 않은 기간 동안 큰 사고 없이 무사히 대회를 치를 수 있었다.

또한, 이번 대회 동안 수천 명의 선수단과 가족, 관계자들이 지역에 장기 체류해 숙박, 음식, 관광 등 다양한 분야에서 지역 경제 활성화에 큰 효과를 발휘한 것으로 평가된다.

김광열 영덕군수는 “이번 대회를 통해 전국 축구 유망주들이 경기를 펼치는 것은 물론 지역에 활력까지 더해주었다”며, “전략적인 스포츠 마케팅과 활발한 대회 유치를 통해 영덕의 매력을 널리 알리고 지역 활성화에 도움이 되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

영덕=이영균 기자 lyg0203@segye.com

