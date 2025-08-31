산불 피해민과 함께하는 ‘경북 달빛 트롯 콘서트’ 성료

경북문화관광공사는 30일 권역별 관광활성화 사업의 일환으로 안동문화관광단지 수변공원에서 열린 ‘경북 달빛 트롯 콘서트’가 약 1500여 명의 시민과 관광객이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다고 31일 밝혔다.

‘경북 달빛 트롯 콘서트’ 모습. 공사 제공

이번 콘서트는 전 세대가 함께 즐길 수 있는 인기 라인업으로 꾸려졌다.

무대에는 △미스터트롯2 TOP4 나상도 △미스트롯 TOP8 빈예서를 비롯해 윤진우, 권승, 박은경, 선경, 윤윤서, 지창민, 서인아, 성리, 정수연 등 총 11명의 가수가 출연해 열정적인 무대를 선보였다.

무더운 날씨에도 많은 관람객들이 가수들과 함께 호흡하며 뜨거운 열기를 이어갔다.

김남일 공사 사장은 “안동문화관광단지를 활성화하기 위한 콘서트를 매년 개최해 안동시민과 관광객에게 즐거움을 선사하겠다”며, “관광단지에 많은 관광객들이 찾을 수 있도록 더욱 다양한 행사와 이벤트를 기획해 추진하겠다”라고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

