[속보] 李 대통령, DJ에 ‘보고 싶다’ 추도사…“우리의 등불로 함께 해 달라”

18일 오전 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식에서 참석자들이 묵념하고 있다. 왼쪽부터 우원식 국회의장, 권노갑 김대중재단 이사장, 김홍업 김대중평화센터 이사장, 강훈식 대통령비서실장, 정청래 더불어민주당 대표, 송언석 국민의힘 비대위원장, 우상호 정무수석. 연합뉴스

이재명 대통령은 18일 김대중 전 대통령을 향해 “그곳에서 늘 영원히 우리의 등불로 함께 해 달라”며 “보고 싶다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김 전 대통령 서거 16기 추모식에서 강훈식 비서실장이 대독한 추도사를 통해 이같이 언급했다.

이 대통령은 추도사에서 “김대중이 먼저 걸었던 길이 대한민국이 나아갈 미래”라며 “대통령께서 앞장서 열어주신 그 길 따라서 멈추지 않고 직진하겠다”고 말했다.

이어 “때로 지칠 때마다 때로 멈추고 싶을 때마다 거인의 치열했던 삶을 떠올리겠다”고 강조했다. 그러면서 “김대중이 키워낸 수많은 ‘행동하는 양심’들을 믿고 흔들림 없이 ‘국민이 주인인 나라’, ‘함께 잘 사는 나라’, ‘평화가 강물처럼 넘쳐흐르는 나라’를 향해 나아가겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “김대중 대통령의 삶은 혹독한 시련 속에 피어난 인동초(忍冬草)이자 대한민국의 과거와 오늘, 미래를 지켜낸 한 그루 거목(巨木)이었다”면서 “그로 인해 멈췄던 민주주의가 다시 숨을 쉬고, 서로 다른 생각을 지닌 이들이 통합과 화해의 손길을 내밀었다”고도 강조했다.

특히 “‘행동하지 않는 양심은 악의 편’이라던 대통령님의 말씀은 민주주의를 지키는 나침반으로 거듭나 국민 주권이 흔들렸던 역사적 순간마다 우리를 일깨웠다”고 부각했다.

김 전 대통령의 ‘서생적 문제의식과 상인적 현실감각’이 혼돈 속에서 길잡이가 됐다고 의미를 내세운 이 대통령은 “누구보다 국민의 저력을 믿었던 위대한 민주주의자, 오직 국익과 민생을 우선하며 위기를 기회로 바꿔낸 실용주의자”라고 김 전 대통령을 높게 평가했다.

이 대통령은 계속해서 “역사는 기억하는 이들의 것이며, 희망은 실천하는 이들의 몫”이라며 “격동하는 위기의 시대, 거인 김대중의 삶에서 답을 찾겠다”고 의지를 다졌다.

김수연 기자 sooya@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]