아이 평발 교정 ‘종골 정지술’ 회복 빨라 [부모 백과사전]

평발은 발바닥의 안쪽 아치가 비정상적으로 낮거나 없는 변형이 있는 발을 의미한다. 외상이나 질병에 의해 생기기도 하지만 대부분 원인 불명이다.



이런 원인이 없는 ‘특발성 평발’은 발바닥 아치가 무너지고 발이 안쪽으로 꺾이는 구조적 이상으로 보행 이상과 통증 등이 생길 수 있다. 대부분은 깔창 착용이나 스트레칭 등 보존적 치료로 증상이 완화되지만 변형이 심한 경우 수술을 받아야 한다.

'종골 정지술'을 받은 12세 환아의 수술 전(좌)과 수술 3년 후(우) 발 사진. 수술 후 발의 정렬이 정상에 가깝게 교정됐으며, 아치 또한 회복돼 평발 변형이 효과적으로 교정된 모습을 확인할 수 있다. 분당서울대병원 제공

대표적으로 시행되는 것이 ‘종골 연장술’과 ‘종골 정지술’이다. 종골 연장술은 뒤꿈치뼈(종골)를 절골한 뒤 뼈를 이식해 아치를 복원하는 수술로, 한 번의 수술로도 지속적인 교정 효과를 얻을 수 있다. 종골 정지술은 나사 1개를 삽입해 평발을 교정하는 방식으로, 보다 간단한 수술이 가능하다. 두 수술 모두 평발 교정에 효과적인 것으로 알려졌지만, 실제 치료 결과를 비교한 연구는 없었다.



이에 최근 분당서울대병원 정형외과 성기혁 교수 연구팀이 2003∼2022년 평발 교정 수술을 받은 10∼14세 소아 환자 127명(총 223족)을 대상으로 연구한 결과, ‘종골 정지술’이 회복이 빠르고 합병증 부담이 작은 것으로 나왔다.



연구팀은 방사선 사진·삶의 질 평가 설문(OAFQ)으로 기능 변화와 수술 전후 발 모양을 비교·분석하며 회복 기간과 합병증 발생 여부도 확인했다. 그 결과 두 수술법의 효과는 차이가 없었다. 발 아치와 정렬을 나타내는 방사선 사진 수치들이 수술 후 크게 개선됐고, 신체 기능, 학교생활 및 놀이, 정서적 측면, 신발 착용 등 모든 ‘삶의 질’ 점수가 향상됐다.

성기혁 분당서울대병원 정형외과 교수

차이는 회복 속도와 합병증 비율에서 나타났다. 종골 정지술을 받은 환자군은 체중 부하가 가능해 정상적으로 보행하기까지 평균 17.6일이 걸린 반면 종골 연장술을 받은 환자군은 평균 42.9일이 걸렸다. 또 종골 정지술을 받은 환자군에서 절골부의 불유합(뼈가 붙지 않는 상태) 등 주요 합병증의 발생 비율이 더 낮은 것으로 나타났다.



이번 연구결과는 미국족부족관절학회(American Orthopaedic Foot & Ankle Society) 공식 학술지인 ‘FAI(Foot & Ankle International)’에 게재됐다.

정진수 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]