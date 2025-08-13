김건희 구속에 與 “사필귀정, 인과응보, 자업자득”

더불어민주당은 윤석열 전 대통령의 배우자 김건희씨 구속을 두고 “사필귀정”이라며 “국가 정상화의 첫걸음”이라고 평가했다.

민주당 정청래 대표는 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “김씨 구속은 사필귀정이다. 윤석열, 김건희 전직 대통령 부부가 모두 구속됐다”며 “헌정사상 최초이며 우리 역사에 가장 큰 오점으로 기록될 것”이라고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

정 대표는 “(윤 전 대통령 부부 구속은) 수차례 증거 인멸 시도와 수사 방해, 줄줄이 드러난 범죄 정황에 따른 것”이라며 “국민들은 윤석열-김건희 부부의 국정농단, 부정부패 의혹에 대한 철저한 진상규명과 처벌을 원한다”고 했다.

또 그는 “지연된 정의는 정의가 아니라고 하는데, 지연된 정의라도 한 발짝, 한 발짝 더 나아갔으면 좋겠다”며 “특검은 이번 구속을 발판 삼아 은폐돼온 진실을 끝까지 규명해 역사적 책무를 완수해주기 바란다”고 당부했다. 그러면서 “지금도 체포영장 집행을 방해하며 법치를 조롱하고 있는 윤석열에게 모든 합법적인 수단을 동원해야 한다. 특검은 법의 엄정함을 똑똑히 보여줘야 할 것”이라고 강조했다.

전현희 최고위원도 “국정농단범 김건희 구속은 사필귀정이자 인과응보”라며 “나라를 망국으로 몰아넣은 비선 실세 세력들로부터 국가를 정상화하는 첫걸음”이라고 했다. 전 최고위원은 “대통령 이상의 무소불위 권력을 휘두르며 국정을 파탄 낸 김건희가 차야 할 것은 다이아 목걸이가 아니라 수갑”이라며 “특검은 구속 피의자 김건희의 모든 죄과를 낱낱이 밝혀 법정 최고형을 구형해야 한다”고 주장했다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법정을 나서고 있다. 사진공동취재단

김병주 최고위원은 “만시지탄이지만 사필귀정”이라며 “김건희에 대한 구속영장 발부가 진실을 밝히는 등불이 되길 바란다”고 말했다. 그는 “국민은 (16가지 의혹을 받는) 김건희에 대해 절망을 넘어 분노하고 있다”며 “이제 특검의 시간이다. 한 점 의혹 없이 철저하게 수사해 모든 진실을 밝혀야 한다”고 촉구했다.

조국혁신당도 김씨의 구속을 환영했다. 김선민 당대표 권한대행은 이날 최고위원회의에서 “김씨 구속은 사필귀정”이라며 “‘아무것도 아닌 자’를 사칭했지만 윤석열-김건희 공동 정권의 통치자가 마땅히 가야 할 자리로 갔다”고 평가했다. 김 권한대행은 “(김건희 특검) 150일 수사만으로 턱없이 부족하다. 전담 인력을 확대하고 쏟아지는 의혹은 상설특검으로 조사해야 한다”고 주장했다.

윤재관 수석대변인은 논평에서 “악의 화수분 김건희 구속은 인과응보이자 자업자득”이라며 “김건희의 구속은 대한민국 민주주의의 든든한 기둥을 다시 세우는 역사적 순간”이라고 말했다. 윤 수석대변인은 “김건희라는 일개 바늘 도둑을 대한민국 전체를 농락한 소도둑으로 키우는 데 앞장선 검찰과 정치권력은 물론 그 옆에서 기생하며 사익을 챙긴 부역자들까지 모조리 역사와 현실의 법정에 세워야 한다”고 강조했다.

유지혜·김나현 기자

