손호영, 'god 육아일기' 재민이 근황 "벌써 26살, 만났는데 어색해"

그룹 god 손호영이 과거 'god 육아일기'의 주인공이었던 재민이의 근황을 전했다.

지난 6일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 '오빠는 돌아오는 거야' 특집으로 김장훈, 바비킴, 조성모, 손호영이 출연했다.

이날 손호영은 멤버들의 질투를 받았던 'god의 육아일기'에 대해 대화를 나눴다.

손호영은 "당시 너무 좋았던 게 제가 억지로 뭘 할게 없었다. 아기만 안고 있으면 자연스럽게 촬영이 되더라. 쉴 때도 저는 아기를 계속 안고 있었다. 그랬더니 아이가 제 품을 가장 좋아하더라"고 말했다.

이어 "그런데 그 모습을 멤버들이 전부 다 질투했다. 당시 아기가 저한테 진짜 엄마라고 불렀다. 'god의 육아일기' 이후에 제가 인기가 정말 많아졌다"고 비하인드를 전했다.

그러면서 "당시 제가 못한게 많아서 아쉽다. 사실 저한테 육아 아이템 관련 사업 제안이 많이 들어왔다. 또 개인 방송이나 광고 제안도 많이 들어왔다"며 "하지만 당시는 개인 활동을 하면 다른 멤버들에게 배신을 하는 것 같은 분위기가 조성됐다. 그래서 모든 제안을 거절했는데 지금 생각하면 아깝다"고 당시 자신에게 온 수많은 러브콜에 대한 아쉬움을 처음으로 고백했다.

손호영은 재민이와 아직도 연락을 한다고 전했다. 그는 "재민이가 벌써 27살이다. 작년에 둘이 밥을 한번 먹었다. 근데 너무 어색하더라. 그래서 다시 못 만나겠더라"고 털어놨다.

그러면서 "재민이가 당시 촬영했을 때의 기억은 못하면서 예능 자료를 봐서 저를 알고는 있다. 근데 이 친구가 연락을 바로 바로 안한다. 문자를 하면 답이 일주일 후에 온다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

