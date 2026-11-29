29일 기자회견을 마친 한동훈 의원이 친한계 의원들과 함께 소통관을 나서고 있다. 1층 로비에선 한 의원의 지지자들이 "한동훈"을 외쳤다.

허정호 선임기자

무소속 한동훈 의원은 29일 자신에 대한 국민의힘 중앙윤리위원회의 제명 처분이 조작됐다는 의혹이 제기된 것과 관련해 징계 무효 소송 등 법적 대응을 하겠다고 밝히며 장동혁 대표를 위시한 국민의힘 당권파와 전면전을 선포했다.

한 의원은 이날 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "법원에 제명 결의 무효 확인의 소를 제기하고, 동시에 제명 결의에 효력정지 가처분도 신청하겠다"며 "원천 무효인 조작 제명과 기획 숙청에 대해서 법원의 신속하고도 공정한 판단을 구하겠다"고 밝혔다.

지난 11일 국민의힘 황경성 전 윤리위원이 '친한계 조작징계' 의혹을 제기했다. 26일 최고위원회의에서는 정점식 원내대표가 "당 꼬라지 하고는"이라는 혼잣말을 툭 내뱉으며 자리를 박차고 나가기도 했다. 이튿날인 27일 장 대표가 "내란 몰이에 앞장섰던 사람이 누구인가"라며 "(한 의원에 대한) 추가적인 징계 사유가 있다고 보고 그런 것들을 묶어서 다시 징계할 수 있다고 생각한다"고 한 지 이틀 만에 한 의원이 실제 법적 대응 카드를 꺼내 든 것이다.

한 의원은 "비정상이 정상화되기를 여러분들께서도 오래 기다려주셨고, 저도 오래 인내했다. 지난 열 달 동안 이 불법적이고도 원천 무효인 제명을, 세금을 지원받는 공당의 자정 기능을 통해서 어떻게든 정치적으로 해결해 보려고 백방으로 노력했다"며 "많은 사람들과 만나서 깊이 대화하고, 그리고 부산 재보궐 선거의 민심을 통해서 이런 정치적인 숙청이 얼마나 민심과 어긋난 것인지를 확인 받고, 그 민심에 제가 사랑하는 국민의힘이 순리대로 응답하기를 바랐다"고 말했다.

한 의원은 "지난 6월 부산의 구포, 덕천, 만덕의 동료 시민들께서 무소속으로 혈혈단신 출마한 제가 국민의힘과 민주당의 공천을 받은 후보들을 이기게 하는, 기적 같은 민심의 위대한 힘을 보여주었다. 그것은 민심의 명령이었다"며 "다들 이제는 비정상이 정상화되고, 국민의힘의 이름 아래에서 힘을 모아서 민주당의 폭거를 막으라는 민심의 명령을 아무리 국민의힘의 당권파라 하더라도 거부하지 못할 것이라고들 하셨다. 국민의힘이 다시 힘을 모으게 될 것이라고도 기대하셨다"고 말했다.

한 의원은 "그러나 오히려 일부 당권파들의 전횡과 극단적인 사당화는 더 심해졌고, 더 심해지고 있다"며 "최근 그 의문이 일부 풀렸다. 저에 대한 제명을 당 대표와 군사작전하듯이 기획하고, 당 대표의 사주를 윤리위원장에게 은밀하게 전달했던 당사자들이 직접 나서서 증거자료를 공개하고 저를 비롯한 피해자들에게 사과하고 양심고백했다"고 강조했다.

이어 "이런 사실이 폭로되고 증거로 제시됐음에도 당권파는 그 사실을 부인하지 못하면서도 정치적인 방식의 정상화는 강력하게 공개적으로 거부하고 있다"며 "대단히 안타깝게도 이 상황까지 와서는 법적인 방법 외에 다른 방법은 없어 보인다"고 밝혔다.

그러면서 "충분한 고심 끝에, 그리고 오랜 인내 끝에 결정했다. 그동안 충분히 인내하면서 정치적 방법에 의한 해결을 모색했지만, 당권파들이 '제명이 무효되면 뭐든 걸어서 또 징계해 버리겠다'라고 법과 상식을 조롱하면서 역주행하고, 당을 바로잡아서 보수를 재건해서 민주당을 제대로 견제해야 할 골든타임이 허망하게 지나고 있는 지금, 제게는 더 이상 인내할 권리가 없다. 행동해야 될 책무만 있을 뿐이다"라고 강조했다.

한 의원은 "저는 반드시 돌아온다는 약속을 10개월 전 이 자리에서 드렸고, 이제 그 약속을 실천하겠다. 제가, 그리고 우리가 있어야 할 자리로 돌아가서 함께 싸우겠다"며 "반드시 바로잡아서 여러분의 기다림에 보답하겠다. 민주당 정권의 민주공화국 파괴를 몸 사리지 않고 선봉에서 막아내겠다. 그리고 여러분과 항상 함께 가겠다"라고 목소리를 높였다.

이날 회견에는 주요 친한계 의원들인 박정하, 배연진, 서범수, 안상훈, 우재준, 유용원, 진종오 의원이 참석했으며 소통관 1층 로비에는 지지자들이 몰려 한 의원의 이름을 외쳤다.

회견을 마친 한 의원은 친한계 의원들과 함께 회견장을 나섰다. 두 손을 앞으로 모은 채 에스컬레이터 맨 앞에 선 그의 뒤로 의원들이 한 줄로 늘어섰다. 굳게 다문 입술 위로 열 달 전 이 자리에서 했다는 "반드시 돌아온다"는 약속이 겹쳐 보였다. 당권파를 향한 한 의원의 목소리는 힘을 받을 것인가. 한 의원과 친한계 의원들의 시선은 1층 로비에서 이름을 외치던 지지자들을 향해 있었다.

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