이재명 대통령은 29일 여당인 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해 “노코멘트”라며 입장을 밝히지 않았다. 반면 12·3 비상계엄 관련 내란 사건에 대해서는 “완전한 진상 규명과 철저한 책임 부과는 제가 지시한 내용”이라며 은폐된 내란 가담자까지 추적하기 위해 전담수사팀 구성을 지시한 사실을 공개했다.



이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 출입기자단과 가진 간담회에서 조 대법원장 탄핵 추진과 법원 내부 반발에 대한 입장을 묻는 질문에 “노코멘트다. 의견 없다”고 답했다.

이재명 대통령이 29일 청와대 출입기자단과 함께 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 간담회를 하고 있다. 뉴스1

내란 사건의 진상 규명에는 물러서지 않겠다는 의지를 분명히 했다. 이 대통령은 12·3 비상계엄 사태에 대해 “다시는 재발해선 안 될 일”이라며 “적당히 했으니 ‘끝내자, 덮자’ 그렇게 할 순 없다”고 강조했다. 이어 “지금도 여전히 은폐돼 있는 중요 내란 행위자와 내란 행위에 대한 진상 규명 및 처벌 기회를 포기하면 안 된다”고 밝혔다.



이 대통령은 “내란을 발본색원하고 다시는 꿈도 꾸지 못하게 하는 중요한 방법은 최후의 한 사람까지 내란에 가담한 행위자를 처벌하고 시효 없이 엄정히 책임을 묻는 것”이라며 “이를 구현하려면 전담수사팀이 계속돼야 한다고 생각해 구성을 지시했다”고 말했다. 다음 달 1일 출범 예정인 내란 특별수사본부는 경찰과 중대범죄수사청이 참여하는 합동 수사체계로 운영된다. 이 대통령은 신고포상제 도입 방안도 언급했다.



‘연임 개헌’ 논란에 대해서는 “제일 황당했던 것”이라며 추진 의사가 없다는 점을 재확인했다. 이 대통령은 “어처구니없어서 말을 안 한 것인데, 말을 안 하니 사실인 것처럼 점점 고착되더라”고 말했다.



선거제도 개편에 대해서는 “게임의 룰이기 때문에 누가 일방적으로 만들기 쉽지 않다”며 “여야 간 합의가 대전제”라고 강조했다. 국정 지지율과 관련해서는 “개혁을 망설이지 않고 하는 것은 대통령이 된 제 역사적 책임”이라며 지지율에 연연하지 않고 개혁을 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “무언가를 고친다는 것은 적을 만드는 것”이라며 기존 혜택을 잃는 집단이 “야당보다 훨씬 더 무서운 적대세력이 된다”고 했다. 이 대통령은 “아직 우리에겐 열두 척의 배가 아니라 3년 6개월이 남았다”며 “결국은 국민이 평가하고 역사적으로 인정받을 것이라 생각하지만, 사실 좀 두렵긴 하다. 이러고도 살아남을 수 있을까”라고 말했다.

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