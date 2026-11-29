이재명 대통령은 29일 북핵 문제와 관련해 “(북한의) 핵 전력은 최후 방어용이라 보는 게 타당하다”며 공격용 무기가 아니라는 인식을 재차 드러냈다. 북한의 군사분계선 3중 철조망도 남측 공격 목적은 아니라고 평가했다.



이 대통령은 이날 북악산 산행 후 열린 춘추관 기자간담회에서 전시작전통제권 환수를 설명하며 이같이 말했다. 지난달 19일 기자간담회에서도 “(북한이) 핵무기라고 하는 것으로 실전을 치를 거냐”면서 북핵을 최후 방어 무기로 규정한 바 있다. 남북 연결 도로·교량 차단과 3중 철조망 설치에 대해서도 “의도는 모르겠지만, (공격을) 막겠다는 것으로 보인다”고 했다.

이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

전작권 환수에 대해서는 “객관적으로 우리의 군사 주권을 외국에 맡겨 놓고 의존하지 않아도 될 상황”이라며 “반드시 전작권을 조기에 환수해야 한다고 생각하고, 실제로 추진하고 있다”고 밝혔다. 한국의 군사력에 대해서는 “대한민국의 군사력은 세계 5위라고 모두가 인정한다. 5위라는 평가가 엉터리라는 주장도 있지만 그 주장이 엉터리”라고 말했다.



미·중 실용외교 기조도 재확인했다. 이 대통령은 “혈맹으로 불리는 미국과의 동맹은 확장·고도화할 필요가 있지만 거기에 얽매여 다른 나라와의 관계를 포기하면 안 된다”고 밝혔다. 중국에는 한·미 동맹의 중요성을, 미국에는 한·중 관계 관리의 필요성을 설명한다면서 “시진핑 중국 국가주석이 일본과의 관계를 말하면 ‘우리에겐 일본도 중요하다’고 말한다”고 소개했다.



외교·안보 인사를 자주파·동맹파로 구분하는 시각에는 “왜 그렇게 구분해야 하느냐. 구분하기 위한 구분이 아닌가 생각한다”고 반박했다. 이 대통령은 “나는 동맹파이면서 자주파다. 한·미 동맹은 중요하다”면서 “한편으로 대한민국의 자주성도 매우 중요하다”고 강조했다.



도널드 트럼프 미국 대통령과의 골프 회동 가능성에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 간담회에서 “만날 때마다 이분이 나에게 골프 치자고 한다”며 골프 동작도 한다고 소개했다. 다만 다음 달 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 때 골프 회동이 가능한지에 대해서는 산행 중 “국제회의를 하면 일정들이 앞뒤로 빼곡한데 그럴 수 있을까. 잘 모르겠다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지