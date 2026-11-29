젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). EPA 연합뉴스

엔비디아의 연례 기술 콘퍼런스 'GTC DC'를 앞두고 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 기조연설 일정이 사라졌다.

당초 황 CEO가 발표할 예정이었던 시간대에 다른 임원의 발표가 새롭게 배정되면서 이번 행사에 황 CEO가 직접 참석해 무대에 오르지 않을 가능성이 제기된다.

28일(현지시간) 엔비디아의 GTC DC 공식 웹사이트에 따르면 황 CEO가 다음 달 1일 오후 2시 진행할 예정이었던 기조 발표 안내 페이지는 현재 접속되지 않는다. 해당 페이지에는 기존에 '없는 페이지'라는 안내가 표시되고 있다.

당초 엔비디아는 황 CEO의 발표를 통해 산업을 재편하고 혁신을 가속하며 미국의 새로운 경제성장 시대를 이끌 인공지능(AI) 돌파구를 소개할 예정이라고 안내했다.

그러나 새롭게 공개된 행사 일정에는 황 CEO 대신 이언 벅 부사장이 해당 시간에 발표하는 것으로 공지됐다. 발표 주제는 '엔비디아의 전 영역(풀스택) 플랫폼: 미국의 혁신·산업·경제성장을 가속하다'다.

이후에도 저스틴 보이타노, 카리 브리스키, 레브 레바레디언 등 엔비디아 부사장들의 발표가 이어질 예정이다.

황 CEO가 복귀한 지 약 1주일이 지났고 GTC DC 개막을 사흘 앞둔 시점까지 기조연설 일정이 다시 공지되지 않았다는 점에서 이번 행사는 CEO의 기조 발표 없이 진행될 가능성이 커지고 있다.

다만 엔비디아가 황 CEO의 행사 불참을 공식적으로 발표한 것은 아니다. 일정 조정 등을 통해 행사에 참석할 가능성까지 배제할 수는 없다.

황 CEO는 GTC DC 첫날인 다음 달 1일 미 하원 정보위원회와 외교위원회, 미중관계특별위원회의 비공개 합동회의에서 증언할 예정이다. 행사 마지막 날인 3일에는 미 상원 은행위원회 청문회에도 출석한다.

GTC DC 기간 의회 일정이 잇따라 잡혀 있는 만큼 황 CEO가 회사의 공식 행사에서 직접 발표하기는 쉽지 않을 것이라는 관측이 나온다. 행사 참석을 위해 일정을 조정할 수는 있지만, 이틀 간격으로 의회 증언이 예정된 상황에서 무리하게 대외 일정에 나서지는 않을 가능성이 있다는 분석이다.

엔비디아가 실리콘밸리 등 기술 중심지와 세계 주요 산업도시를 중심으로 개최해 온 GTC를 지난해부터 워싱턴DC에서도 열기 시작한 배경에는 미국 정치권과의 관계를 강화하려는 전략적 판단이 깔려 있다는 해석이 나온다. AI 산업과 반도체를 둘러싼 규제 및 정책 환경이 기업의 사업에 미치는 영향이 커진 만큼 워싱턴DC에서 정치권과 접점을 넓히려는 의도가 반영됐다는 것이다.

이런 맥락에서 황 CEO가 의회 청문회를 앞두고 GTC 무대에 직접 나서는 데 신중할 수 있다는 관측도 제기된다.

요크빌아이브스의 댄 아이브스 분석가는 이번 청문회와 관련해 “다음 주 젠슨이 워싱턴DC로 향할 때 그는 기술업계 전체와 AI 혁명의 투자 논리를 짊어지게 된다”고 평가했다.

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