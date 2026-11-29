中 압록강철교에 가림막 설치”
지난달 중국을 기습 방문했던 김정은 북한 국무위원장이 곧 중국을 재방문해 시진핑 국가주석과 회담할 것으로 보인다는 보도가 나왔다. 다음달 미·중 정상의 만남을 앞두고 북·중 간 사전 논의가 진행될지 주목된다.
29일 일본 교도통신은 김 위원장이 12월 초 중국에서 시 주석과 회담할 가능성이 있으며, 중국의 여러 도시를 방문하는 계획을 검토 중이라고 외교소식통을 인용해 보도했다. 이어 전날 밤 북·중을 잇는 중국 랴오닝성 단둥의 압록강철교에 가림막이 설치된 것이 목격됐다면서 북한 고위인사가 열차로 이동할 가능성이 있다고 전했다.
압록강철교는 역대 북한 최고지도자들이 열차로 중국을 방문할 때 이용해 온 교량이다. 지난해 9월 김 위원장이 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 방중했을 때도 이 다리를 건넜다. 열차가 단둥을 지날 당시 보안을 위해 철로 주변에 가림막이 설치됐으며, 교통이 통제되고 주변 호텔 예약이 막히거나 일방적으로 취소됐다.
이날 김 위원장 방중 임박설을 뒷받침하는 다른 징후도 포착됐다. 압록강철교와 신의주 일대를 조망할 수 있는 단둥 중롄호텔의 신규 예약이 전날 오후부터 중단됐다. 호텔 직원은 세계일보와 통화에서 “단체손님 예약으로 만실”이라며 “12월4일까지는 예약이 불가능하다”고 답했다. 주변 다른 호텔 일부도 여행 앱에서 예약이 불가능한 것으로 표시됐다.
이번 김 위원장 방중설은 그가 지난달 새로 개통한 신압록강대교를 승용차로 건너 단둥을 당일치기 방문한 지 한 달여 만에 나왔다. 당시 김 위원장은 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석의 영접으로 항미원조기념공원과 자동차공장을 방문한 뒤 돌아갔다. 시 주석과의 만남은 없었다. 북·중 정상이 마지막으로 회담한 것은 지난 6월 시 주석이 평양을 방문했을 때였다.
앞서 지난 3일 김성남 북한 노동당 국제 비서가 베이징을 찾아 중국 측 고위인사들과 면담했다. 같은 시기 북한대사관 내에는 신축 건물 공사 정황이 포착됐다. 일각에서는 이 같은 기류가 김 위원장의 방중을 위한 사전작업 아니냐는 분석이 나왔다.
외교소식통은 “현재 단둥에 보안 강화 조치가 내려지지 않았다”면서도 “북·중 간의 일은 예측하기 어렵기 때문에 예의주시하고 있다”고 말했다.
앞서 청와대도 최근 한·중 정상회담 당시 시 주석이 김 위원장의 방중 가능성을 언급했다는 언론 보도와 관련해 “보도된 취지와 같은 언급은 없었다”면서도 “북·중 관계 동향을 예의 주시하고 있다”고 전했다.
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