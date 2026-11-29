지난달 중국을 기습 방문했던 김정은 북한 국무위원장이 곧 중국을 재방문해 시진핑 국가주석과 회담할 것으로 보인다는 보도가 나왔다. 다음달 미·중 정상의 만남을 앞두고 북·중 간 사전 논의가 진행될지 주목된다.



29일 일본 교도통신은 김 위원장이 12월 초 중국에서 시 주석과 회담할 가능성이 있으며, 중국의 여러 도시를 방문하는 계획을 검토 중이라고 외교소식통을 인용해 보도했다. 이어 전날 밤 북·중을 잇는 중국 랴오닝성 단둥의 압록강철교에 가림막이 설치된 것이 목격됐다면서 북한 고위인사가 열차로 이동할 가능성이 있다고 전했다.

29일 김정은 북한 국무위원장의 방중 가능성이 제기된 가운데 중국 랴오닝성 단둥 압록강변에 갈색 가림막이 설치된 모습. 연합뉴스

압록강철교는 역대 북한 최고지도자들이 열차로 중국을 방문할 때 이용해 온 교량이다. 지난해 9월 김 위원장이 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 방중했을 때도 이 다리를 건넜다. 열차가 단둥을 지날 당시 보안을 위해 철로 주변에 가림막이 설치됐으며, 교통이 통제되고 주변 호텔 예약이 막히거나 일방적으로 취소됐다.



이날 김 위원장 방중 임박설을 뒷받침하는 다른 징후도 포착됐다. 압록강철교와 신의주 일대를 조망할 수 있는 단둥 중롄호텔의 신규 예약이 전날 오후부터 중단됐다. 호텔 직원은 세계일보와 통화에서 “단체손님 예약으로 만실”이라며 “12월4일까지는 예약이 불가능하다”고 답했다. 주변 다른 호텔 일부도 여행 앱에서 예약이 불가능한 것으로 표시됐다.



이번 김 위원장 방중설은 그가 지난달 새로 개통한 신압록강대교를 승용차로 건너 단둥을 당일치기 방문한 지 한 달여 만에 나왔다. 당시 김 위원장은 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석의 영접으로 항미원조기념공원과 자동차공장을 방문한 뒤 돌아갔다. 시 주석과의 만남은 없었다. 북·중 정상이 마지막으로 회담한 것은 지난 6월 시 주석이 평양을 방문했을 때였다.



앞서 지난 3일 김성남 북한 노동당 국제 비서가 베이징을 찾아 중국 측 고위인사들과 면담했다. 같은 시기 북한대사관 내에는 신축 건물 공사 정황이 포착됐다. 일각에서는 이 같은 기류가 김 위원장의 방중을 위한 사전작업 아니냐는 분석이 나왔다.



외교소식통은 “현재 단둥에 보안 강화 조치가 내려지지 않았다”면서도 “북·중 간의 일은 예측하기 어렵기 때문에 예의주시하고 있다”고 말했다.



앞서 청와대도 최근 한·중 정상회담 당시 시 주석이 김 위원장의 방중 가능성을 언급했다는 언론 보도와 관련해 “보도된 취지와 같은 언급은 없었다”면서도 “북·중 관계 동향을 예의 주시하고 있다”고 전했다.

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