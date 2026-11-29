집권여당과 제1야당이 나란히 징계 파동에 휩싸이며 계파 분열의 골이 깊어지고 있다. 더불어민주당은 최민희 최고위원 중징계를 계기로 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 대립이 당원·지지층으로 번졌고, 국민의힘은 무소속 한동훈 의원 제명을 둘러싼 당권파와 친한(친한동훈)계의 충돌이 법적 다툼으로 이어질 조짐이다. 양당 모두 지도부와 반대 진영 사이의 불신이 커지면서 정치적 타협의 여지가 좁아지고 있다. 내년도 예산안 처리 법정시한인 12월2일을 앞두고 여야가 국정 운영과 대여 견제보다 내부 갈등에 당력을 소모하고 있다는 지적도 나온다.

더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 지난 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. 연합뉴스

민주당의 계파 갈등은 지도부의 징계 결정에 대한 반발이 장외 집회로 번지면서 확산하는 모습이다. 당 윤리심판원이 지난 27일 최 최고위원에게 당원 자격정지 2년을 의결하자 친청계는 김민석 지도부의 ‘친청계 내치기’ 의혹을 제기했다. 김 대표가 8월 전당대회에서 제기한 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹에도 징계 청원이 접수됐다며 형평성을 문제 삼았다. 정청래 전 대표도 김 대표를 겨냥한 비판에 가세했다.



당내 갈등은 지지층의 집단행동으로 이어졌다. 친청계 지지자들은 28일 국회 앞에서 최 최고위원 징계 철회와 김 대표 사퇴를 요구하는 집회를 열었다. 29일에는 의원 152명이 계파 갈등 중단과 민생 집중을 촉구하는 공동성명을 발표했다.다수 의원이 단합을 호소했음에도 갈등의 당사자들이 거리를 좁히지 못하는 상황이다. 최 최고위원에 대한 징계가 재심에서도 유지돼 확정되면 최고위원 보궐선거를 놓고 계파 간 주도권 다툼이 다시 벌어질 가능성도 있다.

한동훈 무소속 의원이 29일 여의도 국회 소통관에서 국민의힘의 제명 결의 효력정지 가처분 신청 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

국민의힘은 한 의원 제명 과정에 장동혁 대표가 개입했다는 의혹을 놓고 지도부와 비당권파가 맞서고 있다. 한 의원은 29일 기자회견에서 지난 1월 제명이 사전에 기획된 ‘조작 징계’라고 주장하며 효력정지 가처분 신청과 무효확인 소송을 예고했다. 우재준 최고위원 등은 징계 과정의 진상규명을 요구하지만 당권파는 의혹만으로 절차상 하자를 단정할 수 없다는 입장이다.



장 대표는 한 의원의 제명이 무효로 판단돼 복당하더라도 재징계할 수 있다는 입장을 밝혔다. 징계의 정당성을 둘러싼 대립이 당내 세력 간 공존 문제로까지 번진 셈이다. 국민의힘은 12월2일 징계 개입 의혹을 논의할 의원총회를 앞두고 있지만 장 대표는 불참할 방침이다.

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