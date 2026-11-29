김정은 북한 국무위원장의 다음달 초 중국 방문 가능성이 부상하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 중순 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 김 위원장과 회담하겠다는 의지를 밝혔지만 성사되지 않은 상황에서 북한이 중국과의 정상외교로 대미 전략을 조율하려는 것이란 관측이 나온다. 이재명 대통령은 북·중 정상회담이 개최된다면 긴장 완화에 도움이 될 것이라면서도 우리 정부가 할 수 있는 역할에 대해서는 신중한 자세를 보였다.

2025년 9월 4일, 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 개최했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

◆시진핑 끼고 트럼프 간접 접촉(?)



29일 일본 교도통신 등에 따르면 김 위원장의 중국 방문이 임박했다는 신호들이 중국 현지 곳곳에서 나타나고 있다. 통신은 북한과 중국을 잇는 중국 단둥 내 철로 주변의 공사용 가림막 설치, 철로 주변 호텔의 예약 불가 상황 등을 짚으며 김 위원장의 방중 가능성을 언급했다. 가림막 설치와 호텔 통제 등은 김 위원장 전용열차의 이동 과정에서 외부의 시선을 차단하고 경호·보안 활동을 노출하지 않기 위해 이뤄진다.



양국 정상회담이 성사되면 김 위원장은 시진핑 중국 국가주석으로부터 최근 미·중 정상회담과 사상 첫 미·중·러 정상회담에서 논의된 한반도 관련 내용을 공유받을 것으로 보인다. 북한으로선 중국의 대북정책 기조와 북·미 대화 재개에 대한 입장, 미국의 대북 접근 방향 등을 확인할 필요가 있다. 북·중 관계 전문가인 박종철 경상대 교수는 이날 통화에서 “트럼프 대통령과 시 주석이 다음 달 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 재차 만날 예정인 만큼, 중국을 통한 대미 메시지 전달 등 외교적 경로를 확보하려는 계산도 있을 것으로 보인다”고 예상했다.



중국 역시 김 위원장과의 회담을 통해 한반도 정세 안정과 북·중 관계 결속을 대내외적으로 과시해야 할 유인이 있다. 미·중 경쟁 속 한반도 긴장이 고조되거나 북한이 러시아에 지나치게 밀착하는 상황은 중국의 안보 이익에도 부담이기 때문이다. 시 주석도 ‘4연임’을 확정 짓는 내년 제21차 중국 공산당 당대회를 앞두고 대외 불확실성을 줄여야 하는 만큼, 북한이라는 접경 변수를 안정적으로 관리하고 우호적인 주변 환경을 조성하는 것이 외교적 과제로 꼽힌다. 왕후닝 중국인민정치협상회의(정협) 전국위원회 주석은 지난달 24일 단둥에서 김 위원장을 만나 “전략적 소통 협력을 강화해 각자의 주권, 안보 및 발전 이익을 수호하는 데 평화롭고 안정적인 대외 환경을 조성하고자 한다”고 언급한 바 있다. 중국 입장에선 트럼프 대통령이 북·미 정상외교를 재추진할 가능성에 대비해 북한과의 소통 채널을 선제적으로 확보하고 한반도 문제에서 중국이 배제되지 않도록 하려는 계산도 깔렸을 수 있다.

철로 주변에 설치된 가림막 김정은 북한 국무위원장의 12월 초 중국 방문 가능성이 부상한 가운데, 29일 중국 랴오닝성 단둥의 압록강철교 인근에 가림막이 설치돼 있다. 지난해 9월 김 위원장이 전용열차를 타고 단둥을 거쳐 중국을 방문했을 당시에도 철로 주변에 가림막이 설치된 바 있다.단둥=교도연합뉴스

김 위원장의 방중 목적이 미국과의 접촉을 염두에 둔 것이 아니라 조선노동당 중앙위원회 전원회의 등 북한 내부 정치 일정이나 경제협력 등 북·중 양자 현안에 있더라도 북·중 정상회담은 김 위원장의 협상력과 외교적 위상을 높이는 역할을 할 수 있다. 트럼프 대통령의 대화 의지와 무관하게 내년도 민주당이 주도할 미국 의회는 대북 제재 완화를 수반하는 합의에는 회의적인 태도를 보일 것으로 예상된다. 북한이 중국을 통해 경제·외교적 출구를 확보할수록 김 위원장은 미국과의 협상에선 선택지가 넓어지고, 대미 관계 개선이 지연되더라도 외교적 고립을 피할 수 있단 얘기다.

이재명 대통령은 이날 청와대 출입기자단과 가진 산행에서 북·중 정상회담 개최 가능성에 대한 질문을 받고 “잘 모르겠다”면서도 “우리야 있으면 좋을 일이고, 우리가 할 수 있는 역할들은 하겠지만 전망 자체는 하기가 좀 어렵다”고 밝혔다. 이어 “워낙 변수도 많고 안정적으로 예측할 수 있는 상황이 아니니까”라며 회담 성사 여부에 대한 판단을 유보했다. 또 “어쨌든 남북 간에 긴장 관계, 대결 분위기 이런 것들을 완화하는 게 중요하다”고 강조했다.

◆촘촘해지는 북·중 채널



최근 북·중 고위급 교류가 활발해지고 당대당 채널을 중심으로 전략적 소통이 이어지는 점도 주목할 만한 부분이다. 이재영 통일연구원 국제전략연구실 연구위원은 지난 11일 발간한 온라인 시리즈 보고서에서 올해 북·중 고위 교류에 대해 “당 채널을 축으로 빠르게 촘촘해졌고, 당대당 채널은 정치국원급으로 격이 높아졌다”고 평가했다. 보고서는 주요 전체 회의 결과를 대외연락부를 통해 통보하던 기존 관행과 달리 왕이 중앙외사판공실 주임이자 중국공산당 정치국원이 방중한 김성남 북한 당 국제비서에게 지난달 29일 폐막한 제20기 중국공산당 중앙위원회 제5차 전체회의(5중전회) 결과를 직접 통보했단 점을 짚었다. 이러한 북·중 소통 강화는 한반도 문제에서 한국의 외교적 입지를 좁히는 요인으로 작용할 전망이다. 북·중 간 핵심 논의가 한국의 접근이 어려운 당 채널을 통해 이뤄지면 한반도 관련 주요 사안이 양국 간 협의로 선제 조율될 가능성이 크고, 한국의 논의 참여와 의제 주도 여지는 축소될 수밖에 없기 때문이다.

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