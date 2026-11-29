실각 위기에 처한 베냐민 네타냐후 이스라엘 임시 총리가 차기 총리 자리를 정치적 라이벌에게 넘기는 카드까지 꺼내며 담판에 돌입했다. 유대계 야당연합을 이끄는 가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 자신이 제안한 유대계 연립정부 총리에 먼저 오르도록 한발 물러선 것이다.

29일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등 현지 언론에 따르면 네타냐후 총리와 아이젠코트 대표는 텔아비브 소재 키르야 국방부 본부에서 안보 브리핑을 먼저 보고받은 뒤 연정 협상에 나섰다. 2시간 만에 종료된 이번 회동은 네타냐후 총리가 전날 아이젠코트 대표에게 먼저 총리직을 맡고 자신이 두 번째로 총리직을 수행하는 윤번제를 수용하겠다는 뜻을 밝히면서 전격 성사됐다. 이는 네타냐후 총리가 이끄는 리쿠드당을 배제한 채 새 정부 구성을 추진해온 야권 블록 내부에 균열을 일으킬 만한 파격적인 양보안으로 평가됐다. 이에 아이젠코트 대표는 전날 리쿠드당에 24시간 안에 연정 합의를 도출하자며 직접 협상을 제안했다.

이스라엘 총리 베냐민 네타냐후가 지난 25일 예루살렘에 있는 이스라엘 의회 크네세트에서 언론 성명을 발표했다. EPA=연합뉴스

양측은 협상 시작부터 팽팽히 맞서고 있다. 현지 매체 와이넷 등에 따르면 네타냐후 총리는 윤번제 수용 발표 당시 언급하지 않았던 단서 조항을 이날 추가로 내걸었다.

가까운 시일 내 벌어질 수 있는 이란과의 잠재적 안보 사태를 지휘하기 위해 기간을 특정하지 않은 채 자신이 먼저 총리직을 유지한 뒤에야 윤번제를 발효하겠다는 요구다. 아이젠코트 대표는 이런 조건을 전면 거부한 것으로 전해졌다.

이스라엘 법원이 지난 25일 부패 관련 스캔들에 대한 검찰 수사·기소의 문제점을 지적하며 주요 혐의에 대한 ‘공소 취소’를 주문해 네타냐후 임시 총리는 일단 법적 문제에서 최악은 벗어난 상태다. 다만 검찰이 법원의 권고를 받아들일지가 미지수인 데다, 이외에도 부패 혐의가 남아있어 총리 퇴임 이후 안전을 보장받기 위해 정치적 영향력 유지가 절실하다. 그러나 네타냐후 총리의 제안이 “권력 유지를 위한 속임수”라는 인식이 야권에 폭넓게 퍼져 있어 순환총리제가 실현될지 불확실하다.

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