조희대 대법원장 탄핵을 놓고 여야가 29일 날 선 공방을 이어갔다. 더불어민주당은 내란 앞에 침묵한 사법부의 자성을 촉구하며 조 대법원장 탄핵 추진의 정당성을 강조했다. 반면 국민의힘은 민주당이 자신들의 뜻에 맞지 않는 판결을 내린 사법부를 길들이려 한다며 탄핵 당론 철회를 요구했다. 30일 전국법관대표회의를 앞두고 민주당은 법관들의 자성을, 국민의힘은 사법권 독립을 위한 성명 발표를 각각 촉구했다. 민주당 내부에서도 탄핵 사유가 불분명하다며 공개적으로 반대하는 목소리가 나왔다.

조희대 대법원장. 연합뉴스

◆與 “내란 침묵한 사법부, 성찰해야”



민주당 박성준 수석대변인은 이날 논평에서 “내란 세력 앞에 방조와 침묵으로 일관한 조 대법원장을 지키겠나. 아니면 헌정질서를 지켜낸 국민의 편에 서겠나”라고 법관들에게 물었다. 그는 프랑스혁명 이전 구체제 고등법원, 나치 독일 시절 판사 등을 언급하며 “역사는 특권을 보장받는 대가로 권력에 협조하고 부패와 폭력을 묵인한 법관들을 끝내 심판했다”고 주장했다. 그러고선 “내란 앞에 침묵한 사법부가 헌법적 책무를 다했는지 법관의 양심으로 성찰해야 한다”고 밝혔다.



전은수 원내대변인도 30일 열리는 전국법관대표회의를 앞두고 “사법부 독립을 지키자는 요구가 대법원장 개인을 무조건 감싸는 집단 방어로 비쳐서는 안 된다”고 경고했다. 손명수 대변인은 “이제 내란 청산은 법원의 몫”이라며 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 사건 등을 거론하면서 신속하고 공정한 재판을 촉구했다.



그러나 민주당 곽상언 의원은 탄핵 추진에 반대 입장을 밝혔다. 곽 의원은 전날 TV조선 ‘강적들’에 출연해 “입법권과 행정권을 가지고 있는 상황에서 지금 대법원장을 탄핵하겠다고 하는 것”이라며 “일부 권력을 가지고 있는 대법원장을 탄핵할 때는 실질적으로 사유가 충분한 경우에도 절제하는 것이 맞다고 본다”고 말했다. 이어 “근데 그 사유가 지금 무엇인가? 나도 아직 사유가 뭔지 모르겠다”고 지적했다.



민주당은 이재명정부의 2027년도 예산안을 법정 시한인 12월2일 내 처리하기 위해 조 대법원장 탄핵소추안의 본회의 처리 시점을 12월9일로 늦추는 방안 등을 검토 중이다. 반면 조국혁신당 신장식 대표는 이날 창당 1000일 기념대회에서 탄핵안을 12월2일 본회의에 보고하고 3일 의결하자고 촉구했다.

사법부의 미래는… 여권의 조희대 대법원장 탄핵 추진이 논란이 되고 있는 가운데 전국 법관 대표들이 30일 경기 고양시 사법연수원에서 열리는 전국법관대표회의에서 이와 관련한 입장을 표명할지 주목된다. 사진은 29일 사법연수원 정문에 ‘재판의 독립과 사법의 미래’에 관한 국제 콘퍼런스 개최를 알리는 펼침막이 걸려 있는 모습. 유희태 기자

◆野 “曺 다음 순번은 일선 법관들”



국민의힘 정점식 원내대표는 이날 페이스북에서 “민주당이 열거하는 여러 탄핵소추 사유를 관통하는 공통점은 단 하나”라며 “‘사법부가 우리 마음대로 움직이지 않았다’는 괘씸죄”라고 비판했다. 이어 “그 괘씸죄의 책임을 조 대법원장 한 사람에게 대신 묻는 것이며, 법관 여러분에게 말 안 들으면 이렇게 된다고 경고하는 것”이라면서 “조 대법원장을 짓밟고 나면, 민주당이 찾아갈 다음 순서는 바로 전국의 법관 여러분”이라고 덧붙였다.



정 원내대표는 “법관 여러분 스스로 지키지 않는 재판 독립을 대신 지켜줄 사람은 아무도 없다”며 전국법관대표회의에서 사법권 독립 침해 중단을 촉구하는 성명을 내달라고 요구했다. 그는 “성명서 한 장조차 내지 못한다면 정권은 여러분을 더욱 만만하게 볼 것”이라며 법관들의 행동을 촉구했다.



최보윤 수석대변인은 논평에서 “판결 때문이 아니라면서, 왜 한덕수 전 총리에 대한 대법원 판결 바로 다음 날 탄핵을 당론으로 채택했느냐”고 반문했다. 민주당 최민희 의원이 내년 2월 법원 인사 전에 조치를 취해야 한다고 한 발언을 들어 “정작 노리는 것은 ‘파면’이 아니라 ‘직무정지’이고, 그 목적은 대통령 재판에 영향을 미치는 데 있는 것 아닌가”라고도 했다.



최 수석대변인은 “국민이 맡긴 것은 의석이지, 법원을 길들일 백지수표가 아니다”라며 탄핵 당론 철회를 요구했다. 국민의힘은 여권 내부의 신중론도 부각했다. 최 수석대변인은 정성호 민주당 의원이 탄핵의 최종적인 후과에 대한 책임은 여당이 져야 한다고 한 발언을 거론하며 탄핵 추진을 비판했다. 장동혁 대표는 전날 대전에서 열린 충청권 규탄대회에서 “대법원장을 탄핵하기 전에 이재명을 먼저 탄핵해야 한다”고 주장했다. 박성훈 수석대변인은 민주당이 탄핵소추안을 발의할 경우 국회 일정을 전면 보이콧하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔다.

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