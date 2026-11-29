(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 이용철 법무부 장관 후보자가 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에 출석하고 있다. 2026.11.24/뉴스1

이재명 대통령이 이용철(사진) 법무부 장관의 임명안을 재가했다. 이로써 8월 정성호 전 장관 사퇴 이후 석 달 만에 법무부 장관 공백이 채워졌다. 이 신임 장관 앞에는 이 대통령 형사사건에 대한 공소취소 지휘 논란 해소와 검찰청 폐지 이후 개편된 형사사법체계의 안착이라는 무거운 과제가 놓여 있다.



김성완 청와대 대변인은 29일 언론 공지를 통해 이 대통령이 이틀 전인 27일 이 장관에 대한 임명안을 재가했다고 밝혔다. 국회 법제사법위원회가 여당 주도로 이 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택한 27일 곧바로 임명안을 재가한 것이다.



이 장관은 이날 입장문을 내 “78년 만의 형사사법체제 대전환의 시기에 법무부 장관에 임명되어 막중한 책임감을 느낀다”며 “새로운 형사사법체계 안착을 최우선 과제로 삼고, 국민을 위한 법치, 인권을 존중하는 법무행정을 이루겠다”고 밝혔다.



이 장관이 취임 후 풀어야 할 가장 큰 과제는 이 대통령 관련 사건에 대한 공소취소 논란이다. 야당은 이 후보자의 과거 성남시·변호사 시절 인연 등을 언급하며 ‘공소취소용 인사’라고 공세를 펴왔다.



이 장관은 인사 청문 절차 내내 공소취소 지휘 여부에 대한 즉답을 피하며 “조작기소 특검을 통한 진상규명이 우선”이란 입장을 고수했다. 그는 청문회에서 “국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없지만, 예단을 갖고 전제한 가정적 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다”며 “진상이 명확하게 규명되지 않는 경우에는 당연히 공소취소를 하지 않을 것”이라고 했다.



형사소송법상 1심 판결 선고 전까지 검사는 공소취소를 행사할 수 있다. 법무부 장관은 공소청법에 따라 구체적인 사건에 대해서만 검찰총장만을 지휘·감독한다. 법조계에선 향후 특검 수사나 법무부 검찰인권존중미래위원회 진상조사 결과에서 과거 수사의 위법성이 지적될 경우, 이 장관이 검찰총장을 통해 공소취소를 지휘하는 법적 경로가 가동될 수 있다는 전망이 나온다. 이 장관은 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청(중수청) 출범, 개정 형사소송법 시행 이후 나타난 현장의 혼선을 수습해야 하는 첫 법무부 장관으로서 중책을 맡게 됐다.



특히 기존 검찰 인력이 중수청으로 대거 이동하고 퇴직자 수도 나날이 누적되며 공소청의 검사와 수사관 인력난이 심화하고 있다. 여기에 1년5개월째 공석인 검찰총장(공소청 수장) 공백까지 겹쳐 조직 안정화가 시급한 상황이다. 일선에선 인력 재배치와 인력난 해소, 관련 법령과 제도 미비점 보완이 필요하다는 목소리가 나온다.

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