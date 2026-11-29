‘한국인을 위한 한국-캄보디아 공동 전담반’(코리아전담반)이 출범 1년을 맞은 가운데 캄보디아 내 우리 국민 납치·감금 피해 신고가 93% 줄어든 것으로 나타났다. 현지 범죄조직 사이에서는 전담반 단속이 두려워 한국인 영입을 꺼린다는 진술도 나왔다.

지난 1월 23일, 캄보디아를 거점으로 각종 사기 범죄를 저지른 한국 국적 피의자 73명이 인천국제공항 2터미널을 통해 강제 송환되고 있다. 뉴스1

29일 경찰청에 따르면 주캄보디아 한국대사관에 접수된 온라인 스캠 관련 납치·감금 피해 신고는 코리아전담반 운영 이후 11개월(2025년 12월∼2026년 10월) 33명으로 집계됐다. 운영 전 같은 기간(2024년 12월∼2025년 10월) 477명에서 약 93% 감소했다.

코리아전담반은 지난 9월 캄보디아 시하누크빌 주택 2곳을 급습해 한국인 5명 등 다국적 스캠 조직원 35명을 붙잡았다. 이들은 ‘투자 리딩’ 사기 등을 저질렀다. 한국인 5명 중 3명은 인터폴 적색수배자였다. 이때 검거된 중국인 중간 총책급 조직원은 면담에서 “한국인은 코리아전담반의 단속이 우려돼 최근에야 영입했지만, 결국 단속을 피하지 못했다”는 취지로 진술했다. 경찰은 코리아전담반 활동이 범죄조직의 한국인 모집을 위축시키는 억제 효과로 이어지고 있다고 봤다.



코리아전담반은 지난해 10월 한국-캄보디아 정상회담에서 설치에 합의한 데 이어 같은 해 11월 양국 경찰청이 양해각서(MOU)를 맺고 12월부터 운영에 들어갔다. 출범 이후 올해 10월까지 70여차례 합동 작전을 벌여 초국가범죄 사범 289명을 검거했다. 스캠 사범이 256명(88.5%)으로 가장 많았다. 범죄단지 등에 억류된 우리 국민 10명도 구조했다. 구조 대상자 중에는 지적장애인과 여성도 있었다.

현지에서 체포·수색 권한이 없는 한국 경찰은 첩보 수집과 디지털 증거 분석을 맡았다. 체포·수색은 캄보디아 경찰이 현지 법령에 따라 담당했다.



캄보디아 내 대규모 스캠 단지는 잇따라 와해됐지만 일부 조직은 단속을 피해 소규모·점조직 형태로 활동을 이어가고 있는 상황이다. 경찰 관계자는 “앞으로도 캄보디아 경찰과의 긴밀한 협력을 바탕으로 범죄조직의 상선과 범죄자금까지 철저히 추적하고, 해외 어디에서든 우리 국민의 생명과 재산을 보호할 것”이라고 했다.

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