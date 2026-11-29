맨체스터 유나이티드(맨유)가 사령탑 교체에도 불구하고 추락을 멈추지 못하고 있다.



마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 맨유는 29일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 2026∼2027 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 12라운드 홈 경기에서 브렌트퍼드에 0-4로 완패했다. 브렌트퍼드의 캘럼 윌슨에게 전반 19분과 32분 연속골을 허용한 뒤 후반 37분 크리스토페르 아예르, 추가시간 케빈 샤데에게도 실점하는 등 제대로 힘조차 쓰지 못했다.

맨체스터 유나이티드 마우리시오 포체티노 감독이 29일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 브렌트퍼드와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈 경기 도중 머리를 감싸쥐고 있다. 맨체스터=AFP연합뉴스

포체티노 감독 체제에서 치른 첫 경기였던 지난 23일 리버풀과 원정경기에서도 0-4로 참패했던 맨유는 리그 2경기 연속 무득점 4골차 패배라는 굴욕을 당했다. 포체티노 감독은 2003년 8월 울버햄프턴의 데이브 존스 감독 이후 EPL 역사상 첫 두 경기에서 모두 4골 차 이상으로 패배한 두 번째 사령탑이라는 불명예도 안았다.



특히 맨유가 브렌트퍼드와 홈 경기에서 패한 것은 1937년 2월 이후 무려 89년 만이다.



브렌트퍼드는 1909년부터 1978년까지 69년 동안 승리하지 못했던 브리스틀 시티를 넘어서 맨유 원정경기 최장기간 무승을 기록 중이었다. 브렌트퍼드가 하위리그에서 보낸 시기기 많아 이후 맨유 홈구장에서 치른 경기는 단 8차례에 불과하지만 12년 전만 해도 잉글랜드 3부 리그(리그1) 소속이던 브렌트퍼드에 안방에서 대패를 당한 맨유의 충격은 클 수밖에 없다.



포체티노 감독은 26일 스포르팅(포르투갈)과 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 원정경기(2-2 무)를 포함해 맨유 사령탑 부임 후 3경기째 승리하지 못했다. 리그 10경기 연속 무승(5무 5패) 부진을 이어간 맨유는 승점 8(1승5무6패)로, 20개 팀 중 강등권(18∼20위)인 19위에 머물렀다.



맨유는 또한 올 시즌 개막 이후 12경기에서 매 경기 실점했다. 맨유가 잉글랜드 최상위리그 개막 후 12경기에서 단 한 번도 무실점 경기를 치르지 못한 것은 1930∼1931시즌 이후 96년 만이다. 다시 맨유는 개막 12연패를 당하는 등 하위로 시즌을 마쳐 2부 리그로 강등된 구단 역사의 암흑기였다.



올 시즌 현재 성적은 맨유가 마지막으로 2부로 떨어진 1973∼1974시즌 당시 개막 12경기(4승2무6패)보다 못하다.

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