올해 주택분 종합부동산세 고지서를 받은 1세대 1주택자가 50% 넘게 증가한 가운데, 최근 가파른 집값 상승의 영향으로 내년에는 종부세 부담이 더 늘어날 수 있다는 관측이 나오고 있다. 정부는 실거주 1주택자의 종부세 기본공제를 확대해 세 부담을 낮추겠다는 방침이지만, 서울 비강남권을 중심으로 공시가격이 크게 올라 정부의 정책 효과를 상쇄할 수 있다는 분석이다.



29일 재정경제부에 따르면 올해 주택분 종부세 고지 인원은 72만6000명으로 지난해(54만명) 대비 34.5%(18만7000명) 증가했다. 이를 1세대 1주택자로 좁혀서 보면 23만1000명으로 전년 대비 53.0%(8만명) 늘어났다.

72.6만명에 종부세 29일 서울 서초구의 한 부동산중개업소에 종합부동산세 관련 안내문이 붙어 있다. 올해 공시가격 상승의 영향으로 주택분 종부세 고지 인원은 72만6000명으로 지난해(54만명) 대비 34.5%(18만7000명) 증가했다.

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종부세 대상이 급증한 것은 지난해 집값 상승이 올해 공시가격에 반영된 영향이 컸다. 올해 전국 공동주택 공시가격은 전년 대비 9.13% 올랐고, 서울의 상승률은 18.60%에 달했다. 이 때문에 비강남권인 서울 왕십리와 당산, 고덕 등에서도 종부세 고지서를 받는 사례가 나왔다. 우병탁 신한 프리미어 패스파인더 전문위원의 분석에서 84㎡ 기준 서울 성동구 텐즈힐과 동작구 센트레빌, 영등포구 래미안4차, 강동구 래미안힐스테이트고덕은 지난해까지 종부세가 0원이었지만 올해는 38만~61만원가량 납부하는 것으로 계산됐다.



시장에서는 올해 집값 상승의 속도를 감안하면 내년에도 종부세 대상이 크게 늘어날 수 있다는 관측이 나오고 있다. 부동산 세금계산서비스 셀리몬의 시뮬레이션에서 내년 공시가격이 올해 수준으로 상승할 경우 서울 주요 아파트의 1주택자 보유세 부담은 최대 2배 가까이 늘어나는 것으로 추산됐다. 84㎡ 기준 서울 서초구 래미안원베일리의 내년 보유세는 4544만원으로 올해(2810만5000원)보다 61.7% 늘어나고, 아크로리버파크는 3616만7000원으로 50.2% 증가할 것으로 전망됐다. 서울 동작구 아크로리버하임의 경우 올해 공시가격이 43.9% 올랐는데, 내년에도 이같은 수준으로 오를 경우 보유세가 1122만2000원으로 95.3% 급증하게 된다.



재경부는 “올해 주택 가격이 상승했지만, 2025년의 가격 상승과 양상이 다른 점을 감안할 필요가 있다”는 설명이다. 지난해엔 강남 3구의 고가 주택을 중심으로 가격이 상승했다면, 올해는 서울 외곽의 상승세가 두드러졌다는 점에서다. 올해의 경우를 보면 과세표준이 높을수록 종부세 고지 인원과 세액이 증가하는 경향을 보였다. 정부 세제개편안이 거주용 1주택자의 세 부담을 완화해 주는 점도 내년에 달라지는 점이다.



이형일 부총리 겸 재경부 장관은 최근 자신의 엑스(X)에서 “서울 주택가격 상승이 종부세에 미치는 영향은 내년에 다를 수 있다”면서 “거주용 1주택자의 기본공제금액이 12억원에서 14억원으로 상향돼 시가 30억원 수준까지 세 부담이 완화된다”고 설명했다.

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