29일 서울 송파구 한 부동산중개업소에 아파트 급매를 비롯한 매물 안내문이 붙여있다.뉴스1

국내 시가총액 상위 50위 고가 아파트 가격이 3년 10개월 만에 가장 큰 폭으로 하락했다. 정부의 세제개편안 발표 이후 강남권 재건축 단지를 중심으로 절세 목적의 급매물이 쏟아진 영향으로 풀이된다. 반면 강북권과 경기 외곽 지역은 오름세를 보이며 시장 내 지역별 양극화가 뚜렷해지는 양상이다.

29일 KB부동산이 발표한 11월 전국 주택가격 동향 자료에 따르면, 전국 시가총액(세대수×가격) 상위 50위 단지 아파트의 11월 시총 변동률 지수는 전월 대비 1.06% 내린 97.8을 기록했다. 이 지수는 지난 9월(-0.22%)부터 3개월 연속 하락세를 이어갔으며, 2023년 1월(-2.17%) 이후 3년 10개월 만에 최대 낙폭을 나타냈다.

KB부동산 측은 지난 8월 정부의 세제개편안 발표 이후 강남권 고가 재건축 단지를 중심으로 보유세 등 세 부담을 피하려는 급매물이 출회되면서 가격 조정이 이어진 것으로 분석했다.

◆ 강남 3구 일제히 하락…강북·동탄·수원은 상승세 주도

고가 아파트의 하락세와 달리 전체 아파트 매매가격은 오름세를 유지했다. 11월 전국 아파트 매매가격은 전월 대비 0.44% 상승했다. 서울(0.68%)과 수도권(0.84%) 모두 상승 폭을 키웠다.

서울 내부에서는 권역별 온도 차가 극명하게 갈렸다. 강남(-0.60%), 송파(-0.32%), 서초(-0.28%) 등 강남 3구가 일제히 하락한 반면, 중랑(1.90%), 강북(1.75%), 노원(1.73%) 등 강북권 주요 지역이 강세를 보이며 서울 전체 가격 상승을 견인했다.

경기도에서는 화성 동탄(4.32%)과 수원 영통(3.87%), 화성 병점(3.41%), 수원 권선(2.78%), 군포(2.59%) 등이 가파른 상승세를 나타냈다. 지방 광역시는 대전(0.31%)과 울산(0.10%)이 올랐고, 대구(-0.14%), 광주(-0.10%), 부산(-0.07%)은 하락했다.

◆ 서울 매매가격 전망지수 97.0…1년 4개월 만에 ‘하락 우세’ 전환

일선 공인중개사들의 체감 경기를 반영하는 3개월 후 매매가격 전망지수는 하락 쪽으로 무게가 실렸다. 11월 서울 매매가격 전망지수는 전월 대비 15.8p 급락한 97.0을 기록하며 기준선(100) 아래로 내려앉았다. 지수가 100을 밑돌면 하락 전망이 우세하다는 의미다. 서울 지수가 기준선을 하회한 것은 지난해 7월(98.0) 이후 1년 4개월 만이다.

서울 내에서도 권역별 전망이 엇갈렸다. 강북 14개 구는 14.7p 내린 104.1로 여전히 상승 전망 우위를 지켰으나, 강남 11개 구는 16.6p 떨어진 90.8을 기록하며 하락 전망이 짙어졌다. 수도권에서는 경기(108.2)가 8.6p, 인천(98.7)이 4.2p 각각 하락했으며, 지방 5대 광역시 역시 대전(98.3), 대구(95.6), 부산(92.1), 울산(90.9), 광주(85.3) 모두 하락 전망이 우세했다.

◆ 수도권 중심 전셋값 오름폭 확대…서울 아파트 전세 0.77% 상승

매매 시장의 혼조세 속에서도 전세 시장은 상승 압력이 커지는 모습이다. 11월 전국 주택 전셋값은 전월 대비 0.34% 올랐다. 수도권에서는 경기가 0.74%로 가장 높은 상승률을 보였고, 서울(0.50%)과 인천(0.30%)이 뒤를 이었다.

특히 아파트 전셋값의 오름세가 두드러졌다. 전국 아파트 전셋값은 전월 대비 0.50% 상승했으며, 수도권 전체로는 0.84% 올랐다. 서울 아파트 전셋값은 전월(0.50%)보다 상승 폭을 키우며 0.77% 뛰었고, 경기(0.96%)와 인천(0.45%) 역시 오름폭을 확대하며 임차 시장의 불안정성이 지속되는 관측이다.

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