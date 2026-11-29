SK가 설립한 사회적가치연구원은 29일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 ‘제8회 대한민국 사회연대경제박람회 및 국제컨퍼런스’ 폐막식에서 ‘2026년 사회연대경제 발전 유공’ 사회연대경제 활성화 부문 대통령표창을 수상했다.

올해 사회연대경제기본법 제정 후 처음 열린 전국 단위 박람회에서 연구원은 사회성과 측정·보상 모델의 확산과 제도화, 정부 정책 연계, 글로벌 협력 등의 공로를 인정받았다. 또한 사회문제 조사와 연구 콘텐츠, 온라인 플랫폼을 통해 사회적 가치에 관한 지식과 성과를 사회 전반에 공유해 온 점도 주요 공적으로 평가받았다.

사회적가치연구원이 29일 열린 ‘제8회 대한민국 사회연대경제박람회’ 폐막식에서 사회연대경제 활성화에 기여한 공로로 대통령표창을 수상했다. 사회적가치연구원 제공

대표적인 성과가 사회성과인센티브((SPC, Social Progress Credit)다. SPC는 최태원 SK그룹 회장이 2013년 세계경제포럼(다보스포럼)에서 처음 제안한 아이디어로, 사회문제 해결에 기여한 성과를 경제적 보상으로 연결한다는 점에서 새로운 시도로 주목받았다. 사회적가치연구원은 2015년부터 SPC를 운영하며 사회적기업의 사회적 성과를 측정하고 이에 비례한 인센티브를 지급해 왔다. 지난 10년간 총 468개 기업이 참여해 약 5,644억 원의 사회적 가치를 창출했으며, 812억 원의 인센티브가 지급됐다.

SPC는 사회적 가치를 측정하는 데 그치지 않고 측정 결과를 기업의 실질적인 보상과 성장으로 연결했다는 점에서 의미가 있다. 기업은 자신이 만들어 낸 사회적 성과를 구체적인 데이터로 확인하고 이를 사업 개선과 성장 전략에 활용할 수 있었으며, 인센티브는 지속적인 사회문제 해결 활동을 뒷받침하는 동력이 됐다. 연구원은 이러한 경험을 통해 사회적 성과도 객관적으로 측정하고 보상할 수 있으며, 이를 통해 사회적기업의 지속가능성과 사회문제 해결 역량을 함께 높일 수 있음을 보여줬다.

나석권 사회적가치연구원 대표이사는 “이번 수상은 지난 10여 년간 사회성과를 측정하고 그에 비례해 보상하는 새로운 방식을 현장에서 함께 실험하고 발전시켜 온 사회연대경제 조직과 협력기관 모두의 성과라는 점에서 뜻깊다”며 “SPC를 통해 축적한 경험이 지방정부와 중앙정부의 정책으로 확산되고 있는 만큼, 앞으로도 사회적 가치가 제대로 인정받고 그 성과가 기업과 지역의 지속가능한 성장으로 이어지는 제도와 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.

한편, 사회적가치연구원은 앞으로도 사회적 가치 측정 대상을 개별 기업에서 지역 단위로 확대하고, AI 기반 CSR 측정·평가 플랫폼 ‘SEE SV’ 등을 통해 사회적 가치 측정 기반을 고도화할 계획이다.

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