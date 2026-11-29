메탈리카와 뮤즈가 거쳐 간 스페인 대형 축제의 맨 윗줄에 K팝 그룹 엔하이픈의 이름이 올랐다.



하이브 산하 레이블 빌리프랩이 29일 전한 바에 따르면 엔하이픈은 내년 7월 7~10일 스페인 마드리드에서 열리는 ‘매드 쿨 바이 취리히 2027’ 헤드라이너로 나선다. 엔하이픈의 무대는 축제 3일 차인 9일이다. 이번 라인업에 든 K팝 아티스트는 엔하이픈뿐으로 K팝 그룹이 이 축제 헤드라이너를 맡는 것도 처음이다.

그룹 엔하이픈이 2027년 7월 9일 스페인 마드리드에서 열리는 유럽 음악 축제 ‘매드 쿨 바이 취리히 2027’에 헤드라이너로 참가한다. 빌리프랩 제공

매드 쿨은 2016년 시작해 올해 약 20만명이 찾은 축제다. 록·인디·팝·일렉트로닉을 가리지 않는 섭외로 메탈리카, 레드 핫 칠리 페퍼스, 두아 리파, 올리비아 로드리고, 뮤즈 등을 불러들였다.



엔하이픈은 앞서 일본 ‘서머소닉(SUMMER SONIC)’, 미국 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’ 등 세계 각지의 대형 음악 축제에도 참여했다. 올해는 ‘2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵’ 개최를 기념해 멕시코에서 열린 축제 ‘캄포 마르테 26(CAMPO MARTE 26)’ 무대에도 섰다. 유럽 현지에서의 인기도 탄탄하게 쌓아가고 있다. 밀라노·파리·암스테르담·베를린·런던 5개 도시를 도는 월드투어 ‘BLOOD SAGA’ 유럽 공연은 최근 베를린과 런던에서 하루씩 회차를 늘렸다.



한편 엔하이픈의 스핀오프 싱글 ‘더 신: 패러럴 월드(THE SIN : PARALLEL WORLD)’는 일본 현지 발매 첫날인 27일에만 10만5522장 판매돼 일본 오리콘의 데일리 랭킹 1위에 올랐다. 국내 발매 역시 첫날(23일) 70만8868장을 판매해 한터차트 일간 차트 정상에 직행했다.

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