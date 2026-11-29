이용철 법무부 장관 후보자가 지난 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

이재명 대통령이 지난 27일 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 임명안을 최종 재가했다. 지난 8월 26일 정성호 전 장관이 물러난 지 3개월여 만에 법무부 수장 공백 사태가 해소된 것이다.

김성완 청와대 대변인은 29일 기자단 공지를 통해 이 대통령의 임명 재가 사실을 공식 발표했다.

◆ 8·30 개각 후보자 낙마 끝 ‘깜짝 발탁’ 결실

이번 인선은 앞선 후보자의 중도 낙마라는 진통 끝에 이뤄졌다. 이 대통령은 애초 8·30 개각 당시 더불어민주당 김승원 의원을 차기 법무부 장관 후보자로 지명한 바 있다. 그러나 신약 임상실험 승인 청탁 의혹 등이 잇따라 불거지면서 김 전 후보자는 지명 20일 만에 자진 사퇴 형식으로 물러났다.

후임 인선을 두고 장고를 거듭하던 이 대통령은 이달 6일 방위사업청장으로 재직 중이던 이 신임 장관을 후보자로 깜짝 지명했다. 비검찰·방산 행정 전문가 출신을 법무 행정의 수장으로 전격 발탁해 쇄신 의지를 드러낸 것이라는 해석이 나온다.

◆ 여당 단독 청문보고서 채택…야당 “공소 취소 시도” 반발

국회 인준 과정에서는 여야의 첨예한 대립이 이어졌다. 국회 법제사법위원회는 지난 24일 이 후보자에 대한 인사청문회를 진행한 뒤, 사흘 만인 27일 범여권 주도로 인사청문경과보고서를 채택했다. 국민의힘 소속 위원들은 이에 반발해 표결을 전면 거부했다.

서영교 국회 법제사법위원회 위원장이 27일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 전체회의에서 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 들어보이고 있다. 뉴시스

민주당 소속 서영교 법사위원장은 “이 후보자는 충분한 자격을 갖추었고 도덕적으로도 해명이 모두 됐다고 봐 민주당에서는 적격이라고 판단했다”고 밝혔다.

반면 국민의힘 소속 법사위원들은 별도 기자회견을 열고 강하게 반발했다. 이들은 “대통령의 공소 취소를 기어코 하고야 말겠다는 이 후보자를 법무부 장관에 앉히려는 민주당을 강력히 규탄한다”며 이 대통령을 향해 지금이라도 이용철 후보자의 지명을 철회하라고 촉구했다.

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