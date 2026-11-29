대구 동구가 지역 최초로 대학과 협력해 청년층의 재난안전 분야 참여 폭을 넓힌다.

동구는 최근 경일대학교 소방방재학부와 ‘청년 자율방재단 활성화’를 주요 내용으로 하는 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

우성진(왼쪽 세번째) 구청장과 경일대 소방방재학부 관계자들이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구 동구 제공

이번 협약은 재난 대응 역량을 한층 강화하기 위해 대학의 전문 지식을 지역 방재 활동과 연계하고, 지역 청년들의 자발적인 안전 활동 참여를 유도하고자 마련됐다.

주요 협약 내용은 △대학생 단원 모집 및 운영 협력 △지역 방재 활동 공동 추진 △재난안전 분야 정보 공유 및 상호 협력 등이다.

동구는 앞서 대구 지역 최초로 한국가스공사, 한국산업단지공단 소속 청년 직원들로 구성된 청년 자율방재단을 창설해 운영해 왔다. 이번 경일대와의 협약을 기점으로 기존 민∙관 중심에서 대학생까지 아우르는 ‘민∙관∙학 협력체계’로 방재 인프라를 확장할 계획이다.

우성진 동구청장은 “재난은 사후 수습보다 사전 예방이 무엇보다 중요한 만큼 지역사회의 다양한 구성원이 함께 참여하는 안전 협력체계가 필수적”이라며 “청년들의 전문성과 열정이 지역 안전을 지키는 든든한 버팀목이 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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