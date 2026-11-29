더불어민주당 정년연장특별위원회의 입법안을 놓고 경영계의 반발이 커지고 있다. 기업의 인건비 부담을 완화하고 청년층의 일자리를 보호하기 위한 제도적 보완책이 충분히 마련되지 않았다는 이유에서다.

한국경영자총협회(경총)는 29일 ‘민주당 정년연장 특위 입법안의 문제점과 경영계 의견’을 내고 “단계적 정년연장, 임금체계 개편, 퇴직 후 재고용이라는 경영계 요구의 외형만 담고 있을 뿐 실제 적용 방식과 세부 요건은 당초 취지를 크게 벗어났다”며 “이대로라면 정년연장에 따른 사회적 부담을 노사정이 함께 나누는 것이 아니라 기업이 고스란히 떠안게 된다”고 밝혔다.

경총이 민주당 정년연장 특위 입법안으로 정년퇴직자 없는 해가 다섯 차례 생기고 청년 취업난이 가중될 수 있다고 비판한 점을 풍자한 만평 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

특위안은 2029년부터 2년마다 법정 정년을 1세씩 높여 2037년 65세까지 연장하고, 퇴직 후 1년간 재고용을 병행하는 내용이 핵심이다. 정년연장 대상자에 대한 임금체계 개편 특례도 담겼다.

경총은 단계적으로 상향되는 정년이 재직자에게 누적 적용될 경우 65세 정년을 최초로 적용받는 대상이 1977년생에서 1973년생으로 4년 앞당겨진다고 분석했다. 한 차례 연장된 정년에 도달했을 때 추가로 상향된 정년을 적용받기 때문이다.

예를 들어 1970년생 근로자는 2030년 만 60세에 도달하면 법정 정년인 61세까지 근무할 수 있다. 이듬해 61세가 되면 다시 상향된 법정 정년인 62세를 적용받고, 퇴직 후 1년간 재고용 기간까지 더하면 63세까지 일할 수 있게 된다.

경총 제공

이 경우 2029년부터 2037년까지 격년으로 총 다섯 차례 정년퇴직자가 없는 해가 발생한다. 기업이 인력 운용과 임금체계를 조정할 준비기간이 줄어드는 데다 신규채용 여력마저 급감해 청년층의 취업난이 가중될 수 있다는 게 경총의 설명이다. 출생연도에 따라 정년연장 혜택에 차이가 발생해 근로자 간 형평성 논란도 불거질 수 있다.

경총은 임금체계 개편 특례의 실효성에도 의문을 제기했다. 특위안은 2036년까지 한시적으로 임금체계 개편에 따른 취업규칙 변경 절차를 근로자 과반수의 동의에서 의견 청취 등으로 완화하되, 직무·직위 재설계나 근로시간 조정과 연계된 경우에만 이를 허용하고 있다.

근속연수에 따라 임금이 가파르게 오르는 연공형 임금체계가 국내 기업의 고령자 고용 부담을 키우는 주요 요인인데도 정작 이를 개선할 수단은 제약하고 있다는 것이다.

경총에 따르면 국내 근속 30년 이상 근로자의 임금은 근속 1년 미만 근로자의 2.95배(2020년 기준)로 일본(2.27배), 독일(1.80배), 프랑스(1.63배), 영국(1.52배) 등을 크게 웃돈다.

퇴직 후 재고용 제도 역시 사실상 정년을 1년 더 연장하는 것과 다르지 않다고 경총은 지적했다. 특위안은 희망자 전원 재고용을 원칙으로 하되 건강 상태와 필수 자격·면허 상실, 대통령령으로 정하는 사유 등에 한해 예외를 인정하고 있다. 업무성과나 직무수행 능력에 따라 기업이 재고용 대상자를 선별하기는 어렵다는 것이다.

경총은 고령자 재고용 제도를 운영해 온 싱가포르와 일본에서도 직무수행 능력과 근무실적을 재고용 대상자 선정 기준으로 활용해 왔다고 설명했다. 그러면서 “입법을 추진하더라도 출생연도별 정년 적용 기준을 법률에 명확히 규정해 누적 적용을 방지하고, 기업별 여건에 맞는 다양한 임금체계 개편과 합리적인 기준에 따른 재고용 대상자 선별을 허용해야 한다”고 강조했다.

이동근 경총 상근부회장은 “정년연장 혜택은 대기업·공공부문 정규직에 집중되고 중소기업·비정규직 근로자는 소외돼 노동시장 이중구조도 한층 심화될 것”이라며 “정치 일정에 쫓겨 서둘러 입법하면 그 부작용은 고스란히 산업현장과 청년 세대가 떠안게 된다”고 우려했다. 이어 “정년연장은 청년 일자리와 기업 경쟁력, 연금·재정까지 걸린 국가적 과제로 특정 정당의 특위에서 시한을 정해 결론 낼 사안이 아니다”며 여야가 참여하는 국회 차원의 논의와 청년층의 목소리를 반영한 사회적 대화를 촉구했다.

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