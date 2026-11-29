제네시스의 첫 초대형 플래그십 SUV인 GV90의 광고가 수상하게 돼 매우 뜻깊게 생각합니다. 제네시스를 아껴주시는 모든 분들과 완성도 높은 결과물을 위해 함께 힘써 주신 모든 관계자분들께 깊은 감사의 말씀을 전합니다.

제네시스는 디자인 철학인 ‘역동적인 우아함’과 혁신적인 기술을 바탕으로 차별화된 브랜드 경험을 전하고자 끊임없이 노력해 왔습니다.

특히 GV90는 제네시스의 모든 역량을 집약한 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 SUV로, 전동화 시대의 럭셔리 플래그십을 새롭게 정의하는 상징적인 모델입니다.

이에 이번 광고는 단순한 신차 소개를 넘어, 제네시스가 제시하는 플래그십의 미래 비전과 전동화 럭셔리의 새로운 기준을 진정성 있게 전달하는 데 초점을 맞췄습니다.

특히 GV90만의 품격과 고유한 가치를 공감할 수 있도록 시각적 완성도에 심혈을 기울였습니다.

각 차종의 특색을 드러내기 위해 GV90 네오룬은 오너만이 누릴 수 있는 ‘여유로운 순간(Effortless Moments)’, GV90는 여유로운 삶 속에 럭셔리가 자연스럽게 스며드는 ‘일상의 한 장면(Slice of Life)’을 콘셉트로 제작했습니다.

이를 통해 한국의 미학을 대표하는 달항아리로부터 영감을 받아 완성된 절제된 우아함과 깊이 있는 존재감, 빛과 시간의 변화가 자연과 만나는 찰나의 색채를 담은 색상, 세계 최초 독립 개폐형 히든 B필러 코치도어 ‘네오룬 아치 게이트’, 그리고 탑승객의 모든 감각을 만족시키고 경험의 깊이를 한층 더하는 다채로운 감성 사양에 이르기까지. 디자인과 기술, 고객 경험 전반에 걸친 제네시스만의 혁신을 보다 직관적으로 전하고자 했습니다.

이시혁 제네시스사업본부장 전무

이번 수상은 광고에 보내주신 뜨거운 관심과 더불어, 제네시스가 열어갈 새로운 미래에 대한 신뢰가 반영된 결과라는 점에서 더욱 각별하게 다가옵니다.

앞으로도 제네시스는 고객의 일상에 지속적인 영감을 선사하며, 상품과 서비스는 물론 고객이 제네시스와 마주하는 모든 순간에서 진정한 럭셔리의 가치를 체감할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

다시 한번 제네시스 GV90 광고에 공감해주신 모든 분께 감사드리며, 앞으로 펼쳐질 제네시스의 새로운 여정에도 변함없는 기대와 응원을 부탁드립니다. 감사합니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지