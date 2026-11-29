오세훈 서울시장은 이재명 대통령에게 “친중 논란이 불거진 (강금실) 국가정보원장 후보자의 지명을 철회하고, 전시작전통제권 환수를 임기 내 추진하겠다는 정치적 목표에서 벗어나라”고 촉구했다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스

29일 오 시장은 페이스북에 ‘한·미관계 정상화, 대통령부터 변해야 합니다’라는 제목의 글을 올리고 이렇게 말했다.

오세훈 시장은 최근 김정은 북한 국무위원장의 핵물질 생산기지 방문을 두고 “핵무기를 체제 유지의 수단을 넘어 한반도에서 실제 사용할 수 있는 군사적 수단으로 삼겠다는 노골적인 위협”이라고 지적했다. 이어 “한반도를 둘러싼 국제정세도 심상치 않다”며 “북·중·러의 전략적 연대가 강화되는 가운데 트럼프 대통령과 김정은의 대화가 언제, 어떤 조건으로 재개될지 알 수 없는 상황”이라고 했다. 그러면서 “북한의 핵보유를 사실상 용인한 채 북미대화가 진행되고, 그 과정에서 대한민국이 패싱돼 우리의 핵심 안보이익이 제대로 반영되지 않는 최악의 상황은 결코 있어서는 안 된다”고 강조했다.

오 시장은 “그 어느 때보다 한미 간 전략적 소통과 안보 공조가 절실한 시기”라며 “이재명 정부는 그동안 한미동맹에 심각한 균열을 초래하고도 이를 사실상 방치해 왔다”고 비판했다. 그는 정부가 뒤늦게 외교·안보라인을 교체했으나 이런 개각이 실질적인 한미동맹 정상화로 이어질 수 있을지 의문이라고 비판했다.

특히 강금실 국정원장 후보자의 과거 중국 관련 경력과 안보관이 논란이 되고 있다며 “훼손된 한미 정보당국 간 신뢰를 회복하겠다는 의지가 과연 있는 것인지 의심스러울 정도”라고 했다.

오 시장은 “지금 한미관계 악화의 핵심에는 우리 정부에 대한 미국의 신뢰가 흔들리고 있다는 문제가 자리하고 있다”며 “그런데도 이런 상황에서 이재명 대통령은 ‘임기 내 전시작전통제권 환수’를 강조하고 있다”고 적었다. 그는 “전작권 전환은 빼앗긴 주권을 되찾는 정치적 이벤트가 아니다”라며 “그 본질은 우리의 실질적인 국방 역량을 강화하는 데 있다”고 주장했다. 이어 “진정한 자주국방은 동맹을 약화하는 것이 아니라 동맹의 힘까지 우리의 안보 역량으로 만드는 것”이라며 “대통령의 임기라는 정치적 시간표가 아니라 전환 이후에도 굳건한 한미연합방위태세를 유지하고 북한의 핵 위협을 확실하게 억제할 수 있느냐가 판단의 기준이어야 한다”고 강조했다.

강금실 국가정보원장 후보자가 지난 26일 서울 강남구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 외교·안보라인 교체만으로는 부족하다며 이 대통령이 직접 나서 한미동맹의 신뢰 회복을 위한 확고한 의지를 행동으로 보여줘야 한다고 촉구했다. 그러면서 친중 논란이 불거진 국정원장 후보자의 지명을 철회하고, 전작권 전환 역시 임기 내 환수라는 정치적 목표에 얽매이지 않고 굳건한 한미 공조와 합의된 조건을 토대로 단계적으로 추진할 것임을 천명하라고 요구했다.

오세훈 시장은 “한미동맹 정상화의 출발점은 대통령의 안보 인식과 정책 기조의 변화”라며 “국가지도자로서 확고한 안보관과 책임 있는 행동을 보여주는 것, 그것이 동맹의 신뢰를 되찾고 국민의 안보 불안을 해소하는 길”이라고 말했다.

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