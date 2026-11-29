한동훈 무소속 의원이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 참석해 있다. 뉴스1

무소속 한동훈 의원이 자신에 대한 국민의힘 중앙윤리위원회의 제명 처분에 ‘조작 의혹’이 제기된 것과 관련해 징계 무효 소송과 효력정지 가처분 신청 등 전면적인 법적 대응에 나선다.

한 의원은 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “법원에 제명 결의 무효 확인의 소를 제기하고 동시에 제명 결의에 효력정지 가처분도 신청하겠다”며 “원천 무효인 조작 제명과 기획 숙청에 대해 법원에 신속하고 공정한 판단을 구하겠다”고 밝혔다. 구체적인 소장 접수 시점에 대해서는 다음 주 중이 될 것으로 내다봤다.

한 의원은 이날 회견에서 해당 폭로를 직접 거론하며 강경한 입장을 드러냈다. 그는 “저에 대한 제명을 당 대표와 군사작전하듯이 기획하고 당 대표의 사주를 윤리위원장에게 은밀하게 전달했던 당사자들이 직접 나서서 증거자료를 공개하고 저를 비롯한 피해자들에게 사과하고 양심고백했다”며 “저에 대한 제명은 처음부터 십자가 처형으로 기획된 조작 제명이었다”고 주장했다.

당 지도부와 당권파를 향한 비판 수위도 높였다. 한 의원은 “최악의 사당화이자 정당민주주의의 실종”이라고 현 상황을 진단한 뒤 “이런 사실이 폭로되고 증거로 제시됐음에도 당권파는 그 사실을 부인하지 못하면서도 정치적 방식의 정상화는 강력하게 공개적으로 거부하고 있다”며 법적 수단 외에 다른 대안이 없다는 취지로 설명했다.

한 의원은 이번 법적 다툼을 보수 야권 재건의 분수령으로 규정했다. 그는 “자기 정적을 없애기 위해 청부업자 같은 윤리위를 구성하고 오더를 주는 당 대표를 간판으로 하는 야당이 이재명 정권의 민주공화국 파괴 폭주를 막을 수 있겠느냐”며 “사당화를 바로잡고 보수를 재건하고 이재명 민주당 정권의 폭주를 저지하기 위한 필수적 관문이 이 조작징계를 바로잡는 길”이라고 강조했다.

과거 징계 사유로 거론됐던 이른바 ‘당원게시판 의혹’에 대해서도 선을 그었다. 한 의원은 관련 게시판에 가입하거나 글을 작성한 사실이 전혀 없다고 밝히며 “마타도어를 하고 있고 어떤 합리적 근거도 없다”고 반박했다. 이어 과거 해당 사안에 문제가 없다는 점을 적극적으로 대신 설명했던 인물이 장동혁 대표였다는 점을 함께 언급하며 의혹 제기의 부당성을 거듭 부각했다.

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