이재명 대통령은 지난 27일 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 임명안을 재가했다고 김성완 청와대 대변인이 29일 기자단 공지를 통해 밝혔다.

이에 따라 전임 정성호 장관이 8월 26일 이임한 지 3개월여 만에 법무부 장관 공백 상황이 해소됐다.

이용철 법무부 장관 후보자가 지난 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 애초 8·30 개각을 통해 더불어민주당 김승원 의원을 다음 법무부 장관 후보자로 지명했으나, 그는 신약 임상실험 승인 청탁 의혹 등이 불거진 끝에 자진 사퇴 형식으로 20일 만에 낙마했다.

이후 인선에 고심을 거듭한 이 대통령은 방위사업청장으로 근무해 온 이 후보자를 이달 6일 '깜짝 지명'했다.

국회 법제사법위원회는 24일 이 후보자에 대한 인사청문회를 열고, 사흘 만인 27일 범여권 주도로 인사청문경과보고서를 채택했다. 국민의힘은 표결을 거부했다.

민주당 소속 서영교 법사위원장은 "이 후보자는 충분한 자격을 갖추었고 도덕적으로도 해명이 모두 됐다고 봐 민주당에서는 적격이라고 판단했다"고 밝혔다.

반면 국민의힘 소속 법사위원들은 기자회견을 열어 "대통령의 공소 취소를 기어코 하고야 말겠다는 이 후보자를 법무부 장관에 앉히려는 민주당을 강력히 규탄한다"며 이 대통령을 향해 '지금이라도 이용철 후보자의 지명을 철회하라"고 요구했다.

<연합>

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