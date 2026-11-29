울산지법 형사12부(재판장 이영제)는 친구를 차량으로 들이받은 뒤 흉기를 휘두른 혐의(살인미수 등)로 재판에 넘겨진 20대 A씨에게 징역 5년을 선고했다고 29일 밝혔다.

A씨는 지난 7월8일 오후 9시50분쯤 울산 남구의 한 식당 앞을 걸어가고 있던 친구 B씨를 차량으로 쳤다. 차량은 급가속해 시속 20㎞의 속도였다. B씨가 쓰러졌다가 일어나자 A씨는 가지고 있던 흉기를 꺼내 B씨의 목 부위를 겨냥해 휘두른 혐의로 기소됐다. A씨의 범행으로 B씨는 목에 약 5㎝ 가량의 상처가 생겼고, 전치 6주 정도의 부상을 입었다.

울산지법 전경. 이보람 기자

A씨의 범행은 B씨가 A씨의 여자친구에게 전화해 빌려간 돈을 갚으라며 욕설한 데서 시작됐다. A씨는 전화를 넘겨받아 B씨와 말다툼을 벌였고, 이후 부산에서 울산까지 직접 찾아가 범행한 것으로 조사됐다.

A씨 측은 재판과정에서 살해 의도가 없었다고 주장했다. 그러나 재판부는 A씨가 B씨를 찾아가는 길에 흉기를 미리 챙긴 점, 현장에 도착해 차량 블랙박스 전원을 끈 점을 들어 이 주장을 받아들이지 않았다.

재판부는 “사람의 생명은 우리 사회의 법과 제도가 지키고자 하는 최고의 법익으로, 미수에 그쳤더라도 죄책이 무겁다”고 판시했다.

이어 재판부는 “피해자가 상당한 신체적·정신적 고통을 겪었고 피고인이 용서받지 못했다”면서 “다만 초범인 점, 피해자에게 1000만원을 형사공탁한 점 등을 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.

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