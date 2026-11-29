정부가 추진 중인 국군사관학교 창설과 관련해 국방부가 이를 전담할 범정부 합동조직 ‘국군사관학교창설추진단’을 다음 달 2일 출범시킨다고 27일 밝혔다. 이에 따라 국방부에서 자율기구로 운영하던 국군사관학교 창설 추진팀은 범정부적 추진단으로 확대 개편된다.

추진단은 국방부·군 관계자와 교육부·국토교통부 등 관계부처 파견 공무원 등 20여 명 규모로 꾸려진다. 산하에 창설기획팀, 교육개발팀, 교육기반팀을 두고 창설을 위한 정책·제도적 과업을 총괄할 예정이다.

국방부는 추진단 출범에 앞서 육해공군 사관학교 생도 2240명이 지난 13∼17일 참여한 온라인 설문조사 결과도 이날 함께 공개했다. 국방부가 고려할 사항을 묻는 주관식 문항에서는 전체 응답 3961건(복수 응답 포함) 가운데 ‘군별 특성 유지·보존’ 필요성을 강조한 의견이 20.2%(802건)로 가장 많았다. 이어 ‘정책 추진 목적의 타당성 검증’ 17.3%(685건), ‘다양한 의견수렴 및 반영 여부 공개’ 13.2%(521건) 등이 다수를 차지해 신중한 정책 추진을 요구하는 목소리가 높았다. ‘각 군 사관학교 유지’ 의견도 17.9%(708건)에 달해 현행 체제 유지를 바라는 목소리가 적지 않았다. 이같은 의견은 전체 4개 주관식 문항 가운데 대학원 진학 의향을 묻는 3번을 제외한 1·2·4번 문항에서 모두 전체 응답의 17% 이상을 차지했다.

정부가 국군사관학교와 함께 설립하기로 한 대학원에 대해서는 응답자의 66.3%가 지원 의향이 없다고 답했다. 이번 설문에는 사관생도 2526명 중 2240명이 참여해 88.6%의 응답률을 기록했다.

국방부는 한국국방연구원(KIDA)이 재학생 확인용 교번을 검증한 뒤 일괄 삭제하고 자료를 넘겨받도록 해 응답자의 익명성을 보장했다고 설명했다. 국방부는 “설문조사 결과를 고려해 국군사관학교 창설방안을 구체화하는 한편, 앞으로도 다양한 방식으로 각계각층의 의견을 수렴할 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지