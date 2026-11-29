순찰 근무중에 순찰차를 세워놓고 지인들과 족구 시합을 한 경찰관이 중징계를 받자 에에 불복해 소송을 냈지만 패소했다.

광주지법 행정1부(부장판사 김정중)는 29일 A 경위가 전남경찰청장을 상대로 낸 정직 처분취소 소송에서 원고의 청구를 기각했다고 밝혔다. 재판부는 소송비용도 전액 A씨가 부담하라고 주문했다.

사진=뉴스1

여수경찰서 관내 파출소에서 근무하던 A 경위는 지난해 9월 7일 순찰 도중 관할지 밖 공원으로 이동해 지인들과 약 35분 동안 족구 경기를 했다. 당시 A 경위는 테이저건과 무전기 등을 순찰차 바닥에 풀어놓고 옷도 운동복으로 갈아입었다.

이같은 그의 일탈 행위는 112신고가 접수돼 들통났다. 당시 “경찰관이 순찰차를 세워두고 공원에서 족구한다”는 내용의 신고가 들어왔다.

A 경위는 파출소로 복귀한 뒤 순찰 중 우연히 지인을 발견해 잠깐 족구를 했다며 상관에게 사안을 축소해 보고한 것으로 조사됐다.

A 경위는 정직 1개월의 중징계 처분을 받자, 단 1회의 짧은 시간 일탈인 데다 치안 공백도 발생하지 않았기 때문에 과도한 처분이라고 주장하며 이번 소송을 냈다.

재판부는 “일정 시간 담당 지역의 순찰 공백을 야기하고 경찰 장구의 분실 위험을 높이는 등 원고의 비위 행위가 결코 가볍지 않다”고 판시했다.

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