국민의힘이 22대 국회 전반기 원 구성 과정에서 더불어민주당의 상임위원장 단독 선출에 반발해 낸 권한쟁의심판이 2년5개월 만에 각하됐다.

헌법재판소는 26일 국민의힘 의원들이 2024년 6월 우원식 국회의장과 백재현 국회사무총장을 상대로 낸 권한쟁의심판 청구를 재판관 전원일치 의견으로 각하했다고 29일 밝혔다. 헌재는 권한쟁의 청구 이후 국민의힘 몫 나머지 7개 상임위원장 선출이 이뤄졌고, 이후 2026년 7월 하반기 원 구성이 마무리돼 권한침해 상태가 종료됐다고 설명했다.

서울 종로구 헌법재판소의 깃발이 바람에 날리고 있다. 뉴스1

앞서 국민의힘은 의장단 선출과 상임위원장 단독 선출, 상임위원 강제 배정이 당 의원들의 국민대표권, 의장단 및 상임위원장 선임 절차 참여권을 침해한다며 권한쟁의심판을 청구했다.

국회는 2024년 6월5일 22대 국회 첫 본회의를 열었지만, 상임위원장 배분 논란으로 국민의힘 의원들이 불참한 상황에서 민주당 우원식, 이학영 의원이 각각 국회의장과 부의장으로 선출됐다. 이어 상임위원장 배분 협의가 이뤄지지 않은 상황에서 그달 10일 본회의가 열렸고, 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 민주당 단독으로 11개 상임위원장이 선출됐다. 우 의장은 국민의힘 의원 79명을 11개 상임위원에 강제 배정했다.

다만 이후 국민의힘은 민주당이 남겨둔 7개 상임위원장 자리를 수용하고, 추경호 당시 원내대표 요청에 따라 국민의힘 의원들의 상임위원 배정·교체도 이뤄졌다.

헌재는 “배정된 상임위원장과 상임위원들은 임기를 이미 마쳤고 이후 올해 7월30일까지 각 상임위원과 위원장이 새로 선임·선출돼 22대 국회 후반기 원 구성이 완료됐다”며 “우 의장의 위원 선임 및 위원장 당선 선포 행위로 인한 권한침해 상태는 종료됐다”고 했다.

‘헌법적 해명 필요가 긴요한 경우’도 아니라고 봤다.

헌재는 “정치적 상황의 가변성을 고려할 때 설령 국회의장 직권으로 상임위원 선임에 이르는 상황이 다시 발생한다고 하더라도, 구체적 사안마다 그 경위나 사실관계가 다를 것이어서 이에 대한 판단이 동일하게 이뤄질 것이라고 볼 수는 없다”고 밝혔다.

이어 “상임위 등의 구성은 국회가 그 기능을 민주적이고 효율적으로 수행하기 위한 전제가 되는 것으로, 이와 관련된 분쟁은 가급적 국회에서 대화와 토론, 설득과 합의를 통해 자율적으로 해결해 나가는 것이 타당하다”고 했다.

다만 조한창 재판관은 “향후에도 유사한 권한쟁의심판이 반복해 청구될 경우 예외적인 심판의 이익을 인정해 직권 선임의 경위, 여야 간 협의의 진행 상황, 개별 국회의원들의 권한행사 기회의 보장 여부 등을 살피고 문제 되는 권한침해 여부에 관해 헌법적으로 해명할 필요가 있다”는 보충의견을 냈다.

조 재판관은 “최근 들어 상임위 등 위원장 배분에서 여야 간 합의가 이뤄지지 않아 국회의장이 직권으로 위원을 선임한 뒤 다수당이 단독으로 그 위원장을 선출하고, 소수당은 이에 반발해 국회 일정에 불참하다가 남은 위원장 자리를 수용하면서 원 구성이 마무리되는 사례들이 발생하고 있다”며 “앞으로도 관련 분쟁이 발생할 가능성을 가볍게 볼 수는 없다”고 밝혔다.

아울러 헌재는 청구인 가운데 지방선거 출마를 위해 의원직을 내려놓은 추경호 대구시장과 김상욱 울산시장, 의원직에서 스스로 물러난 인요한 전 의원, 징역형이 확정돼 의원직을 잃은 권성동 전 의원에 대해서는 심판절차가 종료됐다고 선언했다.

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