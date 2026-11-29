올해 반도체 호황에 힘입어 국내 기업의 부가가치가 과거 추세보다 약 576조원 늘어나고, 이로 인한 소득 개선 효과가 내년부터 시차를 두고 내수를 뒷받침할 것이라는 한국은행 분석이 나왔다.



기업에 축적된 자금은 향후 투자 재원으로 활용되고, 가계와 정부에 돌아가는 몫은 성과급·배당 지급과 예산 집행 등을 통해 소비와 투자 확대로 이어질 수 있다는 설명이다.



한은은 이날 발표한 '반도체발(發) 소득개선의 분배 및 지출 파급경로' 보고서에서 국민계정과 기업 재무제표 등을 토대로 반도체 호황으로 늘어난 소득의 흐름을 추적했다.



연구진은 반도체 호황이 없었다면 비금융 법인(기업)의 부가가치가 최근 10년의 평균 증가세를 이어갔을 것으로 보고, 이 추세를 웃도는 576조원을 '초과 부가가치'로 규정했다. 올해 기업 전체 부가가치의 약 4분의 1에 해당하는 규모다.



2000∼2024년 기업 부가가치는 평균적으로 임금 등 피용자보수와 기업 몫인 총 영업잉여로 대략 절반씩 나뉘었지만, 올해 초과분은 총 영업잉여 520조원(약 90%), 피용자보수 55조원(약 10%) 등으로 나뉠 전망이다.



연구진은 "임금과 고용은 단기간에 조정되기 어려워 이례적인 부가가치 증가분의 대부분은 우선 기업이익으로 돌아가기 때문"이라고 설명했다.



배당 지급과 세금 납부까지 거치면 기업에 최종적으로 남는 돈은 328조원(57%)이다. 정부에는 177조원(31%), 가계에는 41조원(7%)이 돌아간다. 나머지 30조원(5%)은 금융기관과 해외 투자자 몫이다.

서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

기업 몫 328조원 중 올해 실물 투자에 쓰일 돈은 62조원(19%)으로 추산됐다. 나머지 266조원(81%)은 주로 현금·예금으로 쌓여 앞으로 투자 재원으로 쓰일 수 있다.



상장기업 패널 분석 결과, 연말 현금 보유액이 10% 늘면 이듬해 실물 투자도 1.5∼1.7% 증가하는 경향이 있었다.



올해 6월 말 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]의 보유 현금 합계는 2015∼2025년 연말 평균의 2배를 웃돈 만큼 실물 투자도 급증할 가능성이 있다는 게 연구진 분석이다.



연구진은 인공지능(AI) 수요 증가와 3대 메가프로젝트 등을 근거로 "반도체 기업을 중심으로 축적된 자금이 과거보다 빠르게 실물 투자로 이어질 가능성이 있다"고 강조했다.



다만, 미국 데이터센터 등에서 AI 투자가 둔화할 가능성은 국내 설비투자의 변수로 꼽았다.



가계는 성과급·배당 지급과 정부의 이전지출 확대가 본격화되는 내년 이후 소비 여력이 커질 것으로 전망했다.



정부 몫인 추가 세수도 일부가 미래대응기금 등 내년 예산안에 반영돼 정부 소비·투자와 가계 지원에 쓰일 것으로 예상했다.



연구진은 "(반도체 기업의) 성과가 경제 전반으로 더욱 확산하기 위해서는 축적된 재원의 국내 환류와 산업 간 연계를 함께 강화해야 한다"고 제안했다.



이어 "소재·부품·장비를 아우르는 국내 반도체 공급망을 갖춰 연관 산업의 생산과 고용을 늘리고, 비(非) 정보기술(IT), 서비스업 등 부진 업종과 취약 가계 지원도 병행해야 한다"고 덧붙였다.

<연합>

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