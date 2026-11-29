마약 투약 혐의로 실형을 선고 받았던 전 유력 정치인의 아들이 전 연인을 폭행하고 스토킹한 혐의로 29일 구속 심사를 받는다.

수원지법 성남지원은 이날 오후 3시 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 및 스토킹처벌법 위반, 폭행, 특수협박 혐의를 받는 30대 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

A씨는 지난해 10월부터 1년여간 전 연인을 여러 차례 폭행하고 성관계 영상을 유포하겠다고 협박한 혐의를 받고 있다.

앞서 경기 성남수정경찰서는 이달 20일 피해 여성으로부터 고소장을 접수해 수사에 착수했다.

경찰은 체포영장을 발부받아 26일 오후 8시쯤 A씨를 주거지에서 체포, 현장을 압수수색해 휴대전화 등 전자기기를 확보했다.

경찰은 확보한 전자기기를 디지털 포렌식해 성관계 영상이 실제로 존재하는지, 외부에 유포됐는지 등을 확인하고 있다.

앞서 A씨는 과거 마약 투약 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받고 복역하다 2025년 10월출소했다. 이후 언론 인터뷰 등을 통해 마약 중독 극복 의지를 밝힌 바 있다.

영장실질심사 결과는 이날 오후 나올 것으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지