국민생선 고등어 가격이 어획량 감소 여파로 10% 넘게 오른 것으로 나타났다. 국내에서 가장 많이 수입해 밥상에 자주 오르는 노르웨이산 고등어는 국내 공급물량 감소로 평년보다 45% 넘게 급등해 한 손(두 마리)당 1만2000원에 육박했다. 오징어 역시 어획량 감소로 전년보다 12% 올라 마리당 6000원을 넘어섰다.

어획량 급감 등의 영향으로 고등어와 오징어 등의 가격이 오르고 있는 29일 서울 시내 대형마트 수산물 매대에 고등어가 진열되어 있다. 뉴스1

29일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면, 지난 27일 기준 국산 고등어(대·신선냉장) 한 마리 평균 소비자가격은 4801원으로 1년 전보다 11.8% 올랐다. 2021년부터 지난해까지 가격 중 최대·최소를 제외한 3년 평균인 평년 가격보다도 8.4% 높은 수준이다.

수입산은 가격이 더 올랐다. 수입산 고등어 소비자가격은 한 손에 1만1844원으로 전년보다 17.7%, 평년보다 45.7% 급등했다.

고등어 가격이 오른 것은 국내 생산량이 감소한 가운데, 수입 물량마저 줄었기 때문이다. 한국해양수산개발원 수산물수급정보센터에 따르면 지난달 고등어 생산량은 6029톤(t)으로 전월보다 28.4%, 작년 동월보다 38.3% 줄었다. 기상 악화로 대형선망어업의 조업일수가 줄어든 데다 어황도 부진했기 때문이다.

국내 수입산의 대부분을 차지하는 노르웨이산 고등어는 북동대서양 연안국들이 올해 고등어 총허용어획량을 전년보다 48% 줄이기로 합의하면서 노르웨이산 공급 여건도 악화했다. 올해 10월까지 전체 고등어 누적 수입량은 4만8118톤으로 지난해 같은 기간(6만7300톤)보다 28.5% 감소했다.

노르웨이는 자국 내 수산자원 보호 등을 이유로 생산량을 조절하고, 어종별 수출 물량을 축소해 나가고 있다. 이에 따라 이에 10월까지 노르웨이 고등어 누적 생산량은 8만2478톤으로 지난해 같은 기간보다 46.3% 감소했다.

노르웨이가 쿼터를 줄이면서 고등어 수출단가도 올랐다. 지난달 기준 노르웨이산 고등어 평균 수출단가는 kg당 5.9달러로, 전달(5.6달러)과 전년동월(5.1달러)과 비교해 각각 5.4%, 15.7% 올랐다. 내년에도 노르웨이산 공급이 줄어들 것으로 예상돼 국내 고등어가격은 더 오를 가능성이 크다.

고등어값이 오르자 해양수산부는 지난 7월 노르웨이 등 주요 고등어 생산국에 협상단을 파견해 노르웨이산 고등어 2000톤을 확보해 국내 시장에 공급한 바 있다.

오징어도 사정은 비슷하다. 지난 26일 기준 연근해산 냉동 오징어(대)는 한 마리에 6197원으로 전년보다 12.6% 올랐다. 원양산 냉동 오징어(중)도 5186원으로 1년 전보다 6.0% 상승했다. 지난달 오징어 생산량이 11.1%, 평년대비 62.2% 줄어든 영향이다. 올해 10월까지 누적으로 봐도 전년과 평년 대비 18.4%, 16.5% 감소했다.

명태와 갈치 가격도 올랐다. 지난 26일 기준 냉동 명태(대) 소비자가격은 한 마리에 4398원으로 전년보다 9.5%, 냉장 갈치(대)는 한 마리에 1만3609원으로 5.5% 상승했다.

해수부 관계자는 “이달에도 고등어와 오징어 등 수산물 할인행사를 진행했고, 다음 달에도 고등어 할인을 지원할 것”이라며 “가격 추이에 따라 다른 수산물 할인 지원도 검토하겠다”고 말했다.

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