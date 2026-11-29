국민생선 고등어 가격이 어획량 감소 여파로 10% 넘게 오른 것으로 나타났다. 국내에서 가장 많이 수입해 밥상에 자주 오르는 노르웨이산 고등어는 국내 공급물량 감소로 평년보다 45% 넘게 급등해 한 손(두 마리)당 1만2000원에 육박했다. 오징어 역시 어획량 감소로 전년보다 12% 올라 마리당 6000원을 넘어섰다.
29일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면, 지난 27일 기준 국산 고등어(대·신선냉장) 한 마리 평균 소비자가격은 4801원으로 1년 전보다 11.8% 올랐다. 2021년부터 지난해까지 가격 중 최대·최소를 제외한 3년 평균인 평년 가격보다도 8.4% 높은 수준이다.
수입산은 가격이 더 올랐다. 수입산 고등어 소비자가격은 한 손에 1만1844원으로 전년보다 17.7%, 평년보다 45.7% 급등했다.
고등어 가격이 오른 것은 국내 생산량이 감소한 가운데, 수입 물량마저 줄었기 때문이다. 한국해양수산개발원 수산물수급정보센터에 따르면 지난달 고등어 생산량은 6029톤(t)으로 전월보다 28.4%, 작년 동월보다 38.3% 줄었다. 기상 악화로 대형선망어업의 조업일수가 줄어든 데다 어황도 부진했기 때문이다.
국내 수입산의 대부분을 차지하는 노르웨이산 고등어는 북동대서양 연안국들이 올해 고등어 총허용어획량을 전년보다 48% 줄이기로 합의하면서 노르웨이산 공급 여건도 악화했다. 올해 10월까지 전체 고등어 누적 수입량은 4만8118톤으로 지난해 같은 기간(6만7300톤)보다 28.5% 감소했다.
노르웨이는 자국 내 수산자원 보호 등을 이유로 생산량을 조절하고, 어종별 수출 물량을 축소해 나가고 있다. 이에 따라 이에 10월까지 노르웨이 고등어 누적 생산량은 8만2478톤으로 지난해 같은 기간보다 46.3% 감소했다.
노르웨이가 쿼터를 줄이면서 고등어 수출단가도 올랐다. 지난달 기준 노르웨이산 고등어 평균 수출단가는 kg당 5.9달러로, 전달(5.6달러)과 전년동월(5.1달러)과 비교해 각각 5.4%, 15.7% 올랐다. 내년에도 노르웨이산 공급이 줄어들 것으로 예상돼 국내 고등어가격은 더 오를 가능성이 크다.
고등어값이 오르자 해양수산부는 지난 7월 노르웨이 등 주요 고등어 생산국에 협상단을 파견해 노르웨이산 고등어 2000톤을 확보해 국내 시장에 공급한 바 있다.
오징어도 사정은 비슷하다. 지난 26일 기준 연근해산 냉동 오징어(대)는 한 마리에 6197원으로 전년보다 12.6% 올랐다. 원양산 냉동 오징어(중)도 5186원으로 1년 전보다 6.0% 상승했다. 지난달 오징어 생산량이 11.1%, 평년대비 62.2% 줄어든 영향이다. 올해 10월까지 누적으로 봐도 전년과 평년 대비 18.4%, 16.5% 감소했다.
명태와 갈치 가격도 올랐다. 지난 26일 기준 냉동 명태(대) 소비자가격은 한 마리에 4398원으로 전년보다 9.5%, 냉장 갈치(대)는 한 마리에 1만3609원으로 5.5% 상승했다.
해수부 관계자는 “이달에도 고등어와 오징어 등 수산물 할인행사를 진행했고, 다음 달에도 고등어 할인을 지원할 것”이라며 “가격 추이에 따라 다른 수산물 할인 지원도 검토하겠다”고 말했다.
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