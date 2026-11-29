대구가톨릭대학교 대학일자리플러스센터는 최근 교내 취창업관 전산실에서 재학생과 지역 청년 27명을 대상으로 ‘2026년 하반기 첨단산업 아카데미(4차) 6시그마(Six Sigma) 그린 벨트(Green Belt) 자격과정’을 운영했다고 29일 밝혔다.

‘2026년 하반기 첨단산업 아카데미' 과정 학생들이 수료 후 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대학일자리플러스센터 제공

이번 교육은 고용노동부가 지원하는 3차년도 대학일자리플러스센터 사업의 거점형 특화 프로그램 일환으로 마련됐다. 기업과 공공기관에서 널리 쓰이는 6시그마 경영기법을 습득하고, 데이터 기반의 문제 분석 및 해결 능력을 갖춘 실무형 인재를 양성하는 데 목적을 뒀으며, 전문 교육기관인 ‘일로이룸’과 협업해 진행했다.

교육은 하루 7시간씩 총 14시간 동안 6시그마 핵심 방법론인 DMAIC(정의∙측정∙분석∙개선∙관리) 프로세스에 맞춰 체계적으로 이뤄졌다. 주요 커리큘럼은 △6시그마의 이해 △과제 선정 및 정의 △데이터 수집 및 통계적 분석 △창의적 문제 해결과 개선안 최적화 △관리계획 수립 순으로 구성됐다.

참가자들은 통계 분석 소프트웨어인 미니탭(Minitab)을 활용한 실습과 시뮬레이션을 거치며 실제 기업의 품질관리 및 업무 프로세스 개선에 필요한 실무 역량을 집중적으로 익혔다. 그 결과 참가자 27명 전원이 과정을 수료했으며, 마지막 날 치러진 자격시험에선 15명이 합격해 55.6%의 자격 취득률을 기록했다.

김기성 대구가톨릭대 대학일자리플러스센터장은 “대학생과 지역 청년들이 산업 현장에서 즉각 활용할 수 있는 전문 역량을 기르는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 앞으로도 산업 수요에 맞춘 실무 중심 특화 프로그램을 운영해 학생들의 현장 적응력과 직무 전문성을 높이고 취업 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지