“자칫 대형사고로 이어질 수 있는 아찔한 상황이었습니다.”

지난 26일 오전 2시23분쯤 차량이 고속으로 달리는 경북 칠곡 중앙고속도로 다부2교 부근에서 아찔한 상황이 벌어졌다. SUV 차량 한 대가 돌연 불법 유턴을 하더니 약 7.2㎞ 구간을 역주행한 것이다.

경북경찰청 고속도로순찰대가 불시 음주 단속을 하고 있다. 경북경찰청 제공

경북경찰청 고속도로순찰대는 신속한 추격 끝에 문제의 차량을 멈춰 세우고 운전자인 29세 A씨를 검거했다고 29일 밝혔다. 적발 당시 A씨의 혈중알코올농도는 0.189%로 면허취소 기준을 훨씬 웃도는 만취 상태였다. 자칫 고속 주행 차량과의 정면충돌로 대형 참사가 발생할 수 있었던 긴박한 순간이었다. 경찰은 도로교통법 위반 등의 혐의로 A씨를 입건하는 한편 이번 사건을 계기로 고속도로 내 음주운전을 뿌리 뽑기 위한 대응에 나섰다.

경북경찰청은 지난 27일 고속도로 전 구간에서 일제 음주단속을 실시했다. 연말연시를 앞두고 느슨해지기 쉬운 음주운전 경각심을 높이고 무고한 타인의 생명까지 앗아가는 대형 인명피해를 사전에 차단하기 위해서다. 특히 단속 지점을 수시로 옮기는 스폿(Spot) 방식을 병행해 운전자들의 단속 회피 시도를 원천 봉쇄했다.

현장 홍보와 계도 활동도 이뤄졌다. 경찰은 한국도로공사와 협조해 고속도로 도로전광판(VMS)에 ‘음주운전 일제단속 중’이라는 안내 문구를 표출하며 운전자들의 경각심을 일깨웠다.

박경준 교통과장은 “고속도로 음주운전과 역주행은 자신뿐만 아니라 타인의 가족까지 파괴하는 살인 행위와 다름없다”며 “앞으로도 불시·일제 음주단속을 지속해서 강화하겠다”고 강조했다.

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