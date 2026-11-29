내년도 예산안 법정 처리 시한인 12월2일을 사흘 앞둔 29일 국민의힘은 162조원 규모의 미래대응기금을 ‘총선용 현금 살포 수단’으로 규정하며 폐지를 거듭 촉구했다.

장동혁 대표는 29일 페이스북에서 미래대응기금을 두고 “내후년 총선 현금 살포용 재정 저수지”라며 “조정이 아니라 폐지해야 한다”고 주장했다.

지난 28일 대전 중구 으능정이거리에서 열린 '100% 위헌 이재명 탈옥법 충청권 규탄 대회'에서 국민의힘 장동혁 대표가 조작기소 특검법을 규탄하는 발언을 하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 “이미 정부는 내년 예산을 93조원, 12.8%나 늘렸다. 무려 820조9000억원”이라며 “돈 못 풀어서 환장한 정권이다. 무능한 가장이 빚내서 명품 사고 스포츠카 사서 가족들 눈 속이는 꼴이다. 결국 그 빚 자녀들이 다 갚아야 한다”고 비판했다.

장 대표는 “청와대는 초과세수로 만드는 기금이라 괜찮다고 한다. 몰라서 그러는 건지 알면서 우기는 건지”라며 “당장 각 부처의 미래대응기금 사업들을 들여다보면 내년 1년으로 끝나지 않을 사업이 한둘이 아니다”라고 지적했다. 그러면서 "보건복지부는 아동기본수당을 미래대응기금 사업으로 신청했다. 국토교통부의 청년지원주택 사업도 포함됐다. 초과세수가 끊기고 기금이 고갈되면 그때는 무슨 돈으로 감당할 것인가”라고 반문했다.

최수진 원내수석대변인도 논평에서 “100조원에 달하는 적자국채를 발행하면서 초과세수를 별도 기금으로 쌓아두겠다는 발상 자체가 재정 운용의 상식을 정면으로 거스르는 처사”라고 지적했다. 이어 “정권의 생색내기용 돈 잔치에 왜 서민들의 피눈물과 청년들의 미래가 희생돼야 하는지 묻지 않을 수 없다”며 “경제적 타당성도, 지속 가능한 재원 대책도, 실효적인 통제 장치도 전무한 미래대응기금의 원점 재검토를 강력히 촉구한다”고 강조했다.

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