미혼 자녀를 둔 부부 가구의 소득이 줄었는데도 학원비 지출은 7% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 소득 감소와 주거·교통비 부담으로 미혼 자녀를 둔 부부 가구의 흑자율이 7년 만에 최저 수준으로 떨어졌지만 학원비는 아끼지 않고 쓰는 경향이 지속된 셈이다.

29일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 3분기 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 월평균 소득은 837만9000원으로 1년 전보다 0.3% 줄었다. 소득에서 세금 등 비소비지출을 제외한 월평균 처분가능소득은 647만1000원으로 2.9% 감소했다.

처분가능소득이 줄었지만 자녀를 위한 학원비 지출을 늘었다. 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 학생 학원 교육 지출은 44만2000원으로 1년 전보다 7.1% 증가했다. 학생 학원 교육 지출은 초중고교생은 물론 영유아, 재수생 등 N수생의 보충·선행학습 관련 비용을 의미한다. 가계의 사교육비 부담을 가늠할 수 있는 지표로 해석 가능하다.

미혼 자녀가 있는 가구의 학생 학원 교육 지출은 지난해 1분기 4.6% 증가한 이후 작년 2분기 증가율이 0.3%에 그쳤다. 이후 작년 3분기와 4분기에 각각 –0.7%, 0.9%, 올해 1분기 0.5% 줄어 0% 안팎에서 움직였다. 실제 이런 흐름이 반영돼 정부가 매년 3월쯤 발표하는 ‘초·중·고 사교육비 조사’ 결과에서 지난해 사교육비 총액은 27조5000억원(-5.7%)으로, 2020년(-7.8%) 이후 5년 만에 감소로 돌아서기도 했다.

하지만 학생 학원 교육 지출은 올해 2분기(42만9000원) 5.2% 늘어난 데 이어 3분기에도 7%대 증가세를 보이며 또다시 사교육비 지출이 꿈틀대고 있다는 분석이다.

소득이 줄었는데도 사교육비 부담은 오히려 늘면서 미혼 자녀가 있는 가구의 살림살이는 팍팍해지고 있다. 올해 3분기 미혼 자녀를 둔 가구의 흑자율(월평균 처분가능소득 대비 흑자액)은 26.9%로 1년 전(32.0%)보다 5.1%포인트 하락했다. 흑자율은 같은 분기 기준 2019년(26.6%) 이후 최저였다. 학생 학원 교육 지출 증가에 더해 냉난방·관리비·주거비 등 주거·수도·광열(11.6%), 차량 구입·유지비·대중교통비 등 교통·운송(13.9%) 분야 지출이 가파르게 늘어난 영향이다.

사교육비 확대는 최근 반등하고 있는 출산율에 걸림돌로 작용할 수 있는 만큼 양육 부담을 줄이기 위한 대책이 다각도로 마련돼야 한다는 지적이다. 박남기 광주교대 명예교수는 연합뉴스에 “아이를 낳고자 하는 사람들이 볼 때 국가가 교육 예산을 신경 쓰고 정책을 펼치고 있다는 시그널을 주는 것이 중요하다”고 말했다. 박 명예교수는 이어 “국가가 커버할 수 없는 분야는 사교육 기관과의 협업도 고민해야 한다”면서도 “(정부가 지원하면 사교육비로 잡히지 않는 만큼) 부모가 돈이 없다고 해서 아이가 교육받는 데 차별받지 않도록 정부가 바우처라도 지급해야 한다”고 강조했다.

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