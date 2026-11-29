정부가 야간근무를 연속 3일 이하만 하도록 권고하는 내용을 담은 가이드라인을 29일 내놨다. 야간노동 시간대는 언제인지, 앞으로 야간노동을 하는 사업장은 모두 지침을 만들어야 하는지 등 관련한 궁금증을 질의응답(Q&A)으로 정리했다.

고용노동부가 야간근무를 연속 3일 이하로 권고하는 야간노동 관리 가이드라인을 발표했으나 법적 구속력과 미준수 제재가 없는 점을 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

―야간노동이란?

“야간노동은 22시부터 다음 날 오전 6시 사이의 작업을 뜻한다. 수면 시간대에 이루어져 생체리듬 교란, 수면 부족, 피로 누적 등을 초래할 수 있다. 정부가 야간노동자의 건강과 안전에 대한 보호가 필요하다고 본 이유다.”

―가이드라인 내용은?

“크게 세 가지다. 야간시간대에 작업이 이루어지는 사업장에서는 노사가 함께 야간노동 관리체계를 구축해야 한다. △야간노동의 필요성을 진단하고 △노동자별로 야간시간대 근무시간을 체계적으로 기록·관리 △야간노동에 따른 건강위험 파악·예방 등 기본적인 야간노동 관리체계를 마련해야 한다.

두 번째로 특히 주기적·반복적으로 야간작업을 수행하는 노동자는 더 두텁게 보호해야 한다. △야간노동시간 및 연속근무 횟수의 적정한 관리 △야간노동 중 휴게 부여, 야간노동 종료 이후의 휴식 보장과 더불어 노동자가 실질적으로 쉴 수 있는 여건을 조성해야 한다.

고용노동부는 초심야시간대(0시부터 4시까지)에 주기적·반복적으로 근무하는 노동자는 더 보호가 필요하다고 봤다. 해당 사업장에서는 △초심야시간대 작업의 필요성을 면밀하게 검토하고 △사업장 여건과 노사 협의를 바탕으로 추가로 휴게, 휴식시간을 부여하거나, 보상휴가제를 활용해 초심야 작업에 상응하는 휴가에 더해 추가적인 휴가를 보상하도록 권고했다.”

―3일 이하 제한은 새 규제인가?

“아니다. 지침에는 야간노동 횟수 관리 내용이 담겨 있는데 예시로 든 게 3일 이하이고, 이 예시는 산업안전보건공단과 보건복지부의 기존 지침이다. 기존 지침을 바탕으로 횟수를 관리하라는 의미다.”

―초심야노동이라는 새로운 법적 개념을 새로 도입한 것인지?

“0시부터 4시까지는 일반적인 야간노동과 비교했을 때 건강상 부담과 사고위험이 더욱 커질 수 있는 시간대로 본다. 정부는 해당 시간대 노동자에 대한 추가 보호조치 마련을 권고하고자 초심야시간대를 구분한 것이다. 별도의 법적 근로시간 개념을 신설하거나 새로운 규제를 도입한 건 아니다.”

―가이드라인 적용 대상은?

“야간시간대 작업이 이루어지는 모든 사업장이다. 야간노동의 필요성 진단, 야간노동시간 기록 및 관리 등 자율적인 관리체계 구축의 기본원칙을 참고할 수 있다. 이중 주기적·반복적으로 야간시간대 작업을 하는 노동자는 더 세심한 건강보호가 필요하다는 것에 중점을 두고 있다.”

―종사하고 있는 사업장이 가이드라인을 안 만드는데 제재 안 되는지?

“이번 가이드는 법적 구속력은 없는 권고사항이다. 미준수에 따른 제재 역시 없다. 다만, 법상 휴게시간 부여와 주기적·반복적으로 야간시간대 작업하는 노동자에 대한 특수건강진단 실시 등 현행 노동관계법령에 따른 의무사항은 준수해야 한다.”

―그럼 실효성이 없는 것 아닌지?

“사업장에서 우선 실천할 수 있는 공통의 야간노동 관리 및 노동자 건강보호를 위한 방안을 제시했다는 게 노동부 설명이다. 노동부는 가이드에 사업장에서 권고사항을 현장에서 실제로 적용할 수 있도록 참고할 수 있는 사례를 함께 제시했다고 부연했다. 동시에 컨설팅 지원 등으로 사업장 내 야간근로 관리 노력을 뒷받침할 예정이다.

노동부는 돌봄이나 택배 등 일부 업종은 장시간·고강도 야간노동으로 더 세심한 건강보호가 필요하다는 점에 노사정 모두 공감하고 있다고 했다. 이처럼 종사자 보호가 시급한 업종은 업종별 특성·실태 등을 살펴 별도 논의를 추진할 계획이다.”

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