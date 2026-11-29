차기 유엔 사무총장 선거전에서 현재 1위를 달리고 있는 레베카 그린스판(70) 전 코스타리카 부통령이 돌발 악재와 마주쳤다. 모국인 코스타리카 정부가 단행한 반(反)팔레스타인 조치에 국제 인권 운동가들은 물론 유엔까지 비판을 쏟아낸 것이다. 그린스판이 코스타리카 현 정부를 대표하거나 대변하는 입장에 있는 것은 아니지만, 유엔 사무총장 후보자의 경우 그 출신국이 국제사회에서 어떤 평판을 받는지가 매우 중요하다.

차기 유엔 사무총장 선거전에서 현재 1위를 달리고 있는 레베카 그린스판(70). 코스타리카 부통령을 지낸 그는 현재 유엔 산하 유엔무역개발회의(UNCTAD)를 이끌고 있다. UNCTAD 제공

28일(현지시간) 아랍권의 ‘알자지라’ 방송에 따르면 400명 넘는 법학자 등 인권 전문가들이 지난 27일 그린스판 앞으로 공개 서한을 발송했다. 이는 최근 코스타리카 정부가 프란체스카 알바네세(49) 유엔 팔레스타인 인권 특별보고관의 입국을 거부한 것에 항의하며 그린스판에게 “유엔 사무총장 후보로서 명확한 입장을 밝혀 달라”고 요구하는 내용이다.

사건의 발단은 지난 26일로 거슬러 올라간다. 이탈리아 출신의 법학자이자 인권 전문가인 알바네세는 지난 2022년 5월부터 유엔 팔레스타인 인권 특별보고관을 맡고 있다. 그는 코스타리카 대학교가 수여하는 명예박사 학위 수여식 참석을 위해 코스타리카 수도 산호세 인근 국제공항에 도착했으나, 이민청의 심사 결과 입국 불허 판정을 받았다. 이민청은 알바네세가 “테러 행위 연루에 따른 국제 경보의 대상”이란 이유를 들었다. 다만 그가 구체적으로 어떤 위협에 연루되었는지는 공개하지 않았다.

결국 알바네세는 공항을 빠져나가지 못하고 출국 대기 구역에 발이 묶인 채 화상으로 학위 수여식에 참여했다. 그는 국제사회를 향해 “코스타리카 당국에 여권을 빼앗기고 강제 송환 위협까지 당했다”고 호소했다. 알바네세가 속한 유엔의 폴커 튀르크 인권최고대표는 코스타리카 정부에 “깊은 우려”를 표명했다.

알바네세는 2023년 10월 중동 가자 지구에서 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁이 시작된 뒤 줄곧 양측에 교전 중단을 촉구했다. 분쟁이 장기화하며 그는 “이스라엘이 가자 지구의 팔레스타인 민간인들을 상대로 고의적인 집단학살(제노사이드)을 자행한다”는 주장을 펴고 나섰다. 이는 국제형사재판소(ICC)가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 전쟁 범죄 혐의로 체포영장을 발부하는 근거 중 하나가 되었다.

지난 26일(현지시간) 코스타리카 공항에서 입국을 거부당한 프란체스카 알바네세 유엔 팔레스타인 인권 특별보고관이 공항 억류 이틀 만인 28일 코스타리카를 떠나 멕시코 멕시코시티 공항에 도착해 팔레스타인 인권 단체 관계자 등의 환영을 받고 있다. AP연합뉴스

2025년 6월 알바네세는 유엔 특별보고관 자격으로 ‘점령의 경제에서 집단학살의 경제로’라는 제목의 보고서를 펴냈다. 이는 가자 지구 분쟁과 관련해 이스라엘과 미국 정부를 강력히 비난하는 내용이 담겨 있었다. 보고서 출간 6일 만에 미국 도널드 트럼프 행정부는 알바네세에게 미국 입국 금지 등 제재를 부과했다.

코스타리카는 지난 5월 라우라 페르난데스 대통령 취임 후 미국 및 이스라엘과의 외교·안보 밀착을 강화하고 있다. 알바네세의 입국을 금지한 조치 또한 이 같은 친미·친이스라엘 노선의 연장선으로 풀이된다.

국제 인권 운동가들의 항의와 유엔의 우려 표명에 그린스판은 별다른 입장을 내놓지 않은 것으로 전해졌다. 그린스판은 현재 유엔 사무총장 후보들을 대상으로 한 안전보장이사회(안보리) 이사국들의 예비 투표에서 1위를 달리고는 있으나, 거부권을 가진 상임이사국 2곳의 반대 탓에 당선을 낙관하기 힘든 상황이다. 외신 보도에 의하면 그린스판에 부정적인 상임이사국은 미국과 러시아라고 한다.

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