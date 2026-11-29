소득 하위 10%에 속하는 저소득 계층의 처분가능소득이 5년여 만에 가장 크게 감소한 것으로 조사됐다. 민생회복 소비쿠폰 지급 종료 등 공적이전 소득이 준 데다 근로소득까지 줄면서다. 반면 상위 10% 가구의 처분가능소득은 4분기 연속 증가해 소득 양극화가 점점 심화하고 있다는 우려가 제기된다.

29일 국가데이터처의 가계동향조사 결과를 보면 전국 가구를 소득 수준에 따라 10개 계층으로 구분했을 때 하위 10%에 해당하는 1분위는 올해 3분기 처분가능소득은 63만7155원으로 1년 전보다 5만6912원(8.2%) 감소했다. 1분위 처분가능소득은 코로나19 사태가 한창이던 2021년 2분기에 전년 동기보다 5만8707원(11.5%) 준 이후 21분기(5년 3개월) 만에 가장 큰 폭으로 줄었다. 처분가능소득은 가구소득에서 세금, 가구 사이의 이전 등 비소지출을 제외한 개념이다.

재활용 종이 수집해 정리하는 고령자. 연합뉴스

1~10분위 중 처분가능소득 감소율은 1분위가 가장 컸다. 반면 소득이 가장 많은 10분위(상위 10%)의 경우 처분가능소득이 3만4174원(0.3%) 증가했다. 비소비지출이 27만8285원(8.7%) 증가했지만 소득이 31만2458원(2.2%) 늘면서다. 10분위는 지난해 4분기부터 네 분기 연속 처분가능소득이 증가하고 있다.

반면 2~9분위 처분가능소득은 1.0~4.2%의 감소율을 보였다. 전체 가구의 처분가능소득 평균 감소율은 1.7%였다. 전체 가구의 처분가능소득이 줄어든 것은 2023년 2분기(-2.8%)에 이어 13분기 만이었다.

1분위 살림이 팍팍해진 건 소득이 3.6% 감소하는 가운데 비소비지출이 16.5% 늘었기 때문이다. 구체적으로 올해 3분기 소득 감소에는 민생회복 소비쿠폰 종료가 영향을 미친 것으로 해석된다. 민생쿠폰 덕에 지난해 3분기 1분위 이전소득이 15.4% 증가하는 등 전체 소득이 12.2% 증가했다. 하지만 민생쿠폰이 없는 올해 3분기는 기저 효과로 인해 이전소득이 오히려 4.5% 감소했다. 1분위 근로소득 자체도 6.3% 줄었다.

올해 3분기 1분위 소비를 보면 의류·신발 등에 쓴 돈은 7.6%, 주류·담배 지출은 0.9% 줄었다. 반면 식료품·비주류음료 지출은 4.3%, 주거·수도·광열비로 쓴 돈은 2.5% 늘었다. 소득이 줄어든 가운데 필수소비재 위주로 지출이 증가한 셈이다.

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