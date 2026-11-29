프로야구 SSG가 29일 새 아시아 쿼터 선수로 일본프로야구(NPB) 출신 오른손 투수 이와시타 다이키(30)를 총액 15만 달러에 계약했다고 밝혔다. 이와시타는 내년 1월 스프링캠프를 통해 합류할 예정이다.

이와시타는 2014년 지바 롯데 머린스에 입단한 뒤 2025시즌까지 NPB에서 141경기 25승 21패 17홀드 평균자책점 3.84의 성적을 냈다. 2026시즌엔 일본 독립리그 이시카와 밀리언스타스에서 뛰었으며, 19경기에 선발등판해 8승 2패 평균자책점 3.18, 탈삼진 110개를 기록하며 시즌 최우수선수상(MVP)을 받았다.

SSG 구단에 따르면 이와시타는 최고 시속 153㎞의 직구를 던지고 투구의 수직 무브먼트가 빼어나다. 또한 고속 포크볼과 슬라이더를 겸비해 충분히 경쟁력을 보여줄 것으로 기대하고 있다. 여기에 올해 9월 마지막 등판 경기에서 9이닝 완투를 하는 등 건강한 몸 상태를 유지하는 등 새 시즌 팀 불펜에 힘을 보탤 즉시 전력감의 선수라고 평가했다.

이와시타와 계약을 마친 SSG는 이제 해외 선수 가운데서는 외국인 타자와 계약만 남겨두게 됐다.

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