국민의힘에서 ‘조작징계’ 의혹을 둘러싼 당내 갈등이 격화하고 있다. 친한(친한동훈)계 의원들을 중심으로 장동혁 대표의 해명과 사과를 요구하는 목소리가 커지는 가운데, 일각에서는 계파 간 공방을 멈추라는 목소리도 나온다. 다음달 2일 예정된 의원총회 결과에 따라 국민의힘 내홍의 향방도 갈릴 것으로 보인다.

장 대표는 27일 뉴데일리TV 인터뷰에서 다음 달 2일 열릴 의원총회와 관련해 “의원총회에 가서 제가 그 발언들을 듣고 있을 이유는 없다”고 말했다.

국민의힘에서 ‘조작징계’ 의혹을 둘러싼 당내 갈등이 격화하고 있다. 사진은 서울 영등포구 국민의힘 당사. 뉴스1

앞서 국민의힘 원내지도부는 재적 의원 10분의 1 이상의 요구에 따라 의원총회를 소집하기로 했다. 친한계 의원들과 일부 중진 의원들은 황경성·최규동 전 윤리위원이 제기한 지도부의 징계 개입 의혹에 대해 장 대표의 설명을 요구해 왔다.

장 대표는 “사실관계도 맞지 않는 주장들을 가지고 대여투쟁 동력을 떨어뜨린다면 누가 좋아하겠나”라며 “우리 국민의힘 의원들이 무소속 의원을 위해서 이걸 당내 문제로 끌고 와서 계속 당내에서 문제를 만들고 논란을 키우는 것은 전혀 도움이 되지 않는다”고 일축했다.

친한계 의원들은 일제히 비판을 쏟아냈다. 배현진 의원은 페이스북에 “의총에 나와 의원들에게 소상히 고해 인정하고 책임지는 모습을 보여준다면 실낱같은 기회가 다시 생길 수도 있을 것”이라며 “반드시 출석하라”고 촉구했다. 박정훈 의원도 “이제 의원들의 생각까지 무시하겠다는 건가”라며 “대한민국 정치사에 이런 막가파식 인물은 없었다”고 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 10월 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

우재준 청년최고위원은 이날 라디오에서 장 대표가 사실상 조작징계를 인정한 상황이라고 주장했다. 우 최고위원은 “지금까지 나오고 있는 정황들을 보면, 윤리위가 사실상 형해화돼 있고 그 뒤에서 사실상 당 대표가 정치적으로, 거의 다 본인의 사적인 생각으로 다 개입했다는 정황이 나왔다”며 “결코 가벼운 사안이라고 생각하지 않는다”고 말했다.

전날 최고위에서는 우 최고위원이 관련 의혹을 제기하자 신동욱 수석최고위원과 김민수·김재원·조광한 최고위원 등이 맞받으면서 공개 설전이 벌어졌다. 우 최고위원이 장 대표에게 자신도 제명하려 했느냐고 따져 묻는 등 공방이 이어지자, 정점식 원내대표는 “당 꼬라지 하고는”이라고 말한 뒤 회의장을 나가기도 했다.

당내에서는 격화하는 계파 갈등을 우려하는 목소리도 나온다. 박수영 의원은 SNS에 “우리의 주적은 장동혁 대표도 한동훈 의원도 아니다. 대한민국을 망치고 있는 이재명”이라며 “한심한 집안싸움 하느라 나라를 구하지 못하면 무슨 낯으로 국민들을 보겠나. 우리가 정당으로 존립해야 하는지도 의문인 상황이 될 것”이라고 지적했다.

2일 의총에서는 친한계와 일부 중진 의원들이 앞장서 징계 의혹에 대한 해명과 진상 조사 필요성을 제기할 것으로 보인다. 장 대표가 불참하더라도 그간 공개 발언을 자제해 온 다수 의원이 가세할지가 변수다. 조사 요구가 계파를 넘어 확산하면 장 대표도 의총 이후 별도의 입장을 내놓으라는 압박을 받을 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지