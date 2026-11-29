금융권이 10조7600억원 규모의 증권시장안정펀드를 필요할 때 가동할 수 있도록 출자 여력을 점검합니다. 미국은 한국에 대한 15% 관세 상한을 유지하면서도 대미 투자 약속 이행 등에 따라 25%까지 올릴 수 있다는 여지를 남겼습니다. 12월 마이애미 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 참여 압박이 커질지 주목됩니다. 30일 전국법관대표회의에서는 조희대 대법원장 탄핵 추진 중단을 촉구하는 안건이 현장에서 발의될 전망입니다. 오전 뉴스 3컷입니다.

1. 10조원대 증안펀드 출자 여력 점검…30일 금융위·5대 지주 회동

증권시장안정펀드(증안펀드) 출자를 약정한 금융회사들이 29일 오후 서울 여의도에 모입니다. 2020년 마련한 10조7600억원 규모의 기존 약정액을 필요할 때 납입할 수 있는지 점검할 것으로 보입니다. 증안펀드는 증시가 급락할 때 시장을 안정시키기 위해 금융회사와 유관기관이 약정한 자금을 필요에 따라 납입하는 방식으로 운용됩니다.

금융위원회는 30일 5대 금융지주 등과 시장안정 긴급 점검회의를 열어 최근 주가 하락 대응책을 논의할 전망입니다. 펀드 조성 당시보다 국내 증시 시가총액이 크게 늘어난 만큼 추가 출자 가능성도 논의할지 주목됩니다. 실제 가동되면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만입니다.

2.美, 한국 관세 15% 유지하되 25% 인상 여지…12월 G20 분수령

미국이 과잉생산 관세와 관련해 한국에 기존 무역합의에 따른 15% 상한을 적용하되, 양국 협의 결과나 투자 약속 이행이 미흡하다고 판단하면 최대 25%까지 올릴 수 있다는 단서를 달았습니다. 다음 달 14~15일 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 대통령이 한국의 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업 참여를 압박할 수 있다는 관측이 나옵니다. 한국 정부는 사업성이 확보돼야 투자를 결정할 수 있다는 입장입니다.

김정관 산업통상부 장관은 G20 정상회의를 계기로 미국 통상 당국자들과 만나 내년 1월 최종 관세율 확정을 앞두고 15% 상한을 지키기 위한 협의에 나설 전망입니다. 미 무역대표부가 호남 반도체 클러스터 등 한국의 반도체 육성 정책을 과잉생산 요인으로 지목한 점도 협상 변수입니다.

3.조희대 탄핵 추진에 법관대표 30일 회의…공동 입장 낼까

더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택한 가운데 전국법관대표회의가 30일 오전 경기 고양시 사법연수원에서 열립니다. 당초 12월 7일로 예정됐던 회의를 일주일 앞당겼습니다. 지난 25일 창원지법 판사들이 재판을 이유로 한 법관 탄핵 시도에 우려를 표명한 데 이어 전국 법관 대표들도 공동 입장을 낼지 주목됩니다.

회의에서는 탄핵 추진 중단을 촉구하는 안건이 현장에서 발의될 전망입니다. 다른 법관 대표 9명이 동의하면 안건으로 상정되고, 구성원 과반이 찬성하면 의결됩니다. 법원 내부에서는 재판 독립을 지켜야 한다는 의견과 함께 사법 불신이 쌓인 원인도 돌아봐야 한다는 목소리가 나와, 공동 입장 채택 여부와 문구 수위를 놓고 토론이 이어질 것으로 보입니다.

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